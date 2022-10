BOR, scandaluri sexuale de răsunet. Părintele Visarion Alexa, ultimul pe o listă lungă cât o zi de sărbătoare

Scandalul sexual în care este implicat părintele Visarion Alexa nu este primul care lovește în „mândria” Bisericii Ortodoxe Române. Din nefericire, de-a lungul timpului și alți preoți sau călugări au fost acuzați de asemenea fapte, mulți dintre ei fiind eliminați din sistem. Au rămas însă o mulțime de întrebări fără răspuns și pentru că reprezentanții BOR au preferat să tacă și să continue ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Măicuța care a născut gemeni

Fără să punem la socoteală ceea ce s-a petrecut în trecut, imaginea bisericii avea să fie zguduită puternic în ultimul deceniu. Primul mare scandal a avut loc la finalul anului 2011 atunci când maica stareţă Sebastiana de la mănăstirea Tăriceni, din județul Călărași a născut două fetițe gemene. N-ar fi fost nicio problemă, doar că, pe numele său adevărat Elena Gâtlan, femeia a depus, totuși, un jurământ de castitate atunci când şi-a dedicat viaţa lui Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

La puțin timp, aceasta avea să fie fie alungată de la mănăstire și a fost nevoită să-și crească singură fetele. Femeia nu a ezitat o clipă și a trimis și ea o scrisoare Episcopiei Sloboziei si Călărașilor, în care a transmis că alege să se retragă din viața monahală.

Mai mult decât atât, măicuța a explicat că tatăl celor două minuni nu este nici preot și nici călugăr, așa cum mass media a relatat la acea vreme. Bărbatul ar fi, de fapt, un “mirean” a cărui identitate o știu doar ea și Dumnezeu. Culmea, oamenii din zonă au sărit în apărarea măicuței, una despre care au spus că era dedicată vieții monahale.

ADVERTISEMENT

Interesant este că, la puţin timp distanţă de la acest scandal sexual, cei din BOR au decis să schimbe statutul mănăstirii. Astfel, la Tăriceni au fost aduşi călugări în locul măicuţelor, informaţie confirmată şi de reprezentanţii bisericii Ortodoxe Române.

Cum s-a spovedit măicuța pe…Happylica, în prime time cu Cătălin Măruță

Fosta măicuță și-a acceptat soarta, dar a explicat că micuțele au fost rodul unei frumoase povești de dragoste. Elena Gâtlan a mai zis că nu a păstrat legătura că tatăl fetelor. „Gemenele sunt singurii mei copii. Nu ştiu de unde au apărut astfel de speculaţii“, a spus femeia, la Pro Tv, atunci când a fost întrebată dacă mai are și alți copii.

ADVERTISEMENT

„Vreau pe acestă cale să-mi cer iertate de la cei pe care i-am dezamăgit, iar celor care m-au ajutat vreau să le mulţumesc“, a adăugat Elena Gâtlan care, culmea, își vedea la acea oră viitorul tot în mănăstire. Fosta măicuță spera că va fi acceptată, la un moment dat, alături de fetele sale.

Studentul de la Teologie care a făcut sex cu un stareț de la o mănăstire

La nici doi ani distanță de la acest scandal, un student de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia a acuzat în termeni duri exmatricularea sa din instituția de învățământ. Tânărul a transmis că IPS Ioachim Băcăoanu i-a ridicat binecuvântarea arhierească, însă în spatele acestei decizii s-ar fi aflat cu totul altceva.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Cristian Călin spune că ar fi refuzat să întreţină relaţii homosexuale într-o mănăstire în care a muncit pe perioada verii, aceasta fiind Calapodeni din județul Neamț. Nu a durat mult până la replică, una care a venit de la Arhiepiscopia Romanului. Aceștia au spus că exmatricularea a survenit în urma comportamentului inadecvat al studentului.

ADVERTISEMENT

„După ce am ajuns acolo mi s-au făcut tot felul de propuneri de ordin sexual. Am mers la facultate și am crezut că este doar o ispitire canonică. Mi-ar plăcea să cred că nu în toate mănăstirile noastre se întâmplă la fel. Aș vrea să cred că este un caz izolat”, și-a povestit tânărul întreaga pățanie.

Călugăr filmat în timp ce întreținea relații sexuale cu un bărbat

Ne întoarcem puțin în timp și mergem la mănăstirea Căldărușani, acolo unde un călugăr a fost filmat în ipostaze nu tocmai decente. Omul lui Dumnezeu ar fi fost surprins în timp ce întreținea relații sexuale cu cu un tânăr. Acesta din urmă ar fi filmat totul după ce n-ar mai fi rezistat asalturilor sexuale ale monahului.

Acuzat a fost atunci profesor doctor Laurențiu Andreescu, acesta predând chiar seminarii teologice. Interesant este că starețul mănăstirii a refuzat să urmărească filmulețul. Arhiepiscopia a declanșat însă o anchetă.

Pomohaci, scandal sexual de proporții

Un alt scandal uriaș avea să zguduie liniștea Bisericii Ortodoxe Române atunci când mai multe înregistrări cu un preot care încerca să corupă sexual un adolescent au ajuns în spațiul public. Vorbim despre părintele paroh din satul Moșuni, județul Mureș, unul care a mers în tribunal și pe numele căruia s-a deschis și dosar penal.

Cristian Pomohaci a fost caterisit de Biserica Ortodoxă Română și acuzat de procurori de racolare de minori în scopuri sexuale. Doi ani mai târziu avea să fie dispusă soluția de clasare, atenție, dintr-un motiv aproape incredibil. Între timp faptele s-au prescris după ce ar fi trecut mai bine de zece ani de la momentul zero.

Culmea, fostul preot a continuat să aibă succes, în ciuda faptului că nu a mai avut voie să-și țină slujbele. și a participat chiar și la evenimente plătite din bani publici.

După ce a fost declanșată ancheta, polițiștii au percheziționat casa lui Cristian Pomohaci. Aceștia au găsit o tabletă care aparținea preotului și de pe care ar fi fost accesate de mai multe ori site-uri pentru homosexuali. De asemenea, în timpul procesului mai mulți minori au povestit că au fost racolaţi de acesta pentru a întreţine relaţii sexuale.

Episcop, agresiune sexuală asupra unui elev de la Seminarul Teologic

Nu s-a făcut liniște pentru că la puțin timp episcopul ortodox retras Cornel Onilă a fost acuzat de viol și agresiune sexuală. Un elev de la Seminarul Teologic Ioan Gură de Aur din Huși a fost cel care a dat totul în vileag. A urmat un adevărat scandal, unul în care trei clerici l-ar fi șantajat pe acesta cu filmări compromițătoare.

Monahul nu a stat cu mâinile în sân și a făcut plângere la DNA. Onilă a negat toate acuzațiile și a transmis că imaginile sunt, de fapt, trucate. BOR l-ar fi înlăturat în cele din urmă din funcție, doar că, site-ul a postat o imagine cu acesta, câțiva ani mai târziu, în timpul unei slujbe religioase la Mănăstirea Văratec.

Același portal avea să noteze că fostul episcop al Hușilor Cornel Onilă a fost reținut doar pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului Curții de Apel Iași. Aceștia l-au acuzat de viol și abuz sexual împotriva unui fost elev de-al său. Totodată, în același dosar, a mai fost reținut și fostul arhimandrit al Catedralei Episcopale din Huși, Sebastian Jitaru. Și acesta trebuia să răspundă de multiple fapte de viol și abuz sexual asupra unor minori

Preotul care acuză mafia homosexuală din BOR

Fostă victimă, Cristi Călin a oferit o declarație în urmă cu doar câteva zile care a rămas pe toată lumea cu gura căscată. Acesta a zis că există o adevărată mafie homosexuală în Biserica Ortodoxă Română, una pe care a confirmat-o poliției atunci când aceștia i-au solicitat ajutorul. ”Eu unul m-am infiltrat printre acești oameni, ca unul care a suferit în urma deciziilor luate de biserică, agresive în privința mea, și atunci m-am infiltrat printre ei să văd dacă e chiar așa cum spune lumea, că există o întreagă mafie a homosexualilor în rândul monahilor.

Am observat, din păcate, cu tot respectul, că da, se adeverește. Dar acestea le-am sesizat și le-am comunicat instituțiilor competente. Am fost chemat la audieri în calitate de martor, cred. Iar legat de acele poze care au apărut în spațiul public, nu știu de unde au apărut și cine le-a dat, dar, într-o oarecare măsură, reprezintă realitatea”, a zis fostul preot pentru .

”Eu sunt unul care a fost prezent la tot felul de acte, manifestări și întâlniri care se desfășurau în grupuri organizate, în scopuri sexuale. Dar din ce am sesizat și din ce am văzut eu acolo, nu existau minori, pentru că erau niște reguli foarte stricte. În diferite locații se desfășurau activități sexuale, pentru persoane adulte. Doar între bărbați, fără femei. Deputați, oameni de toate categoriile sociale. Chiar și un elev, dar care a confirmat că are 19 ani, jurnaliști, preoți, teologi. Din motive de discreție nu aș dori să fac publice numele lor, decât cele care au apărut în spațiul public.

Am participat în mod direct la unele jocuri din acestea erotice și atunci m-am strecurat și eu pe acest grup de WhatsApp. Pe acest grup, timp de o săptămână, s-au trimis peste 1.000 de poze. Fotografii care înfățișau sau prezentau anumite persoane în ipostaze sexuale. Persoane publice și persoane private. Printre care și acest deputat”, a mai spus Cristi Călin.

Gânduri și fapte necurate cu o enoriașă

În urmă cu doar câteva luni de zile . Preotul Bogdan Orzetic, în vârstă de 46 ani, parohul de la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Scobâlţeni a fost șantajat de un bărbat. Plecat în străinătate, acesta s-ar fi întors acasă fără să anunțe și l-ar fi surprins pe părinte în timpul unui act sexual cu soția lui.

I-a cerut 20 de mii de euro preotului ca să uite întreaga tărășenie. Scandalul a ajuns pe prima pagină a ziarelor, mai ales că bărbatul a ținut morțiș să-și facă singur dreptate. Și-a bătut consoarta, apoi l-a amenințat pe preot.

Era penultimul scandal în care Biserica era implicată. A urmat apoi iureșul Visarion Alexa.