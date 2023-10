Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre problemele fiului ei: ”Nu vreau să mai trec prin asta”

Brigitte Pastramă a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK care este cea mai mare teamă a ei. Bruneta a spus că în trecut fiul ei a avut probleme cu substanțele interzise. Tocmai de aceea, vedeta a ales să se mute în Dubai cu fiica sa, pentru a o ține departe de tentațiile nocive. Cu toate acestea, Brigitte își dorește ca fiul ei să își facă o familie și să se implice în afacerile familiei.

Cea mai mare dorință pe care o are Brigitte Pastramă: “Vreau să se maturizeze”

Bruneta ne-a declarat că una dintre cele mai mari dorințe ale sale este ca fiul ei să își întemeieze o familie. Mai mult decât atât, vedeta și-ar dori ca pe viitor, fiul său să se mute în Dubai, pentru a fi mai aproape de mama și sora lui. În plus, Brigitte a mai spus că ar vrea ca fiul ei să se maturizeze, pentru a prelua afacerile familiei.

“Mi-aș dori să mai realizez anumite lucruri în viața mea. Printre aceste lucruri ar fi faptul că vreau ca fiul meu să își facă o familie, sau să vină aici, la noi. Vreau să găsesc un manager care să se ocupe de afacerea din România. Viața de cuplu acum este puțin mai dificilă pentru mine și Florin.

El vine și ne vizitează, dar se ocupă de business. Este puțin greu. De aceea avem nevoie de cineva în România, în care să avem încredere. Asta mi-aș dori, să găsim pe cineva. Sau poate să se maturizeze fiul meu și să preia el afacerea. Ar fi minunat dacă ar face lucrul acesta. Mi-aș dori să se rezolve lucrurile cumva, să putem sta liniștiți aici”, a declarat Brigitte Pastramă pentru FANATIK.

Soția lui Florin Pastramă vrea să-și protejeze fiica: “Fiul meu a avut probleme”

Brigitte Pastramă a decis să se mute în Dubai împreună cu fiica ei, Sara, deoarece este o țară sigură. Bruneta spune că spre deosebire de România, nocive pentru adolescenți. Iar asta datorită legilor aspre care sunt impuse în Emiratele Arabe. Vedeta a mărturisit că în trecut, fiul ei a avut probleme cu substanțele interzise, tocmai de aceea vrea ca fiica ei să fie protejată.

“Eu am două business-uri în România. Unul de logistică, de care se ocupă asociatul meu, în totalitate. Dar în partea cealaltă, cu locul de petreceri pentru copii, se ocupă Florin. E greu, pentru că el vine o dată pe lună. Nu am găsit deocamdată pe cineva care să ne ajute pe partea aceea. Eu am făcut acest pas, de a veni în Dubai, pentru fata mea.

Am vrut să o țin departe de tot ce înseamnă ispitele acestea. Ați văzut și voi, mulți copii de 15-16 ani consumă droguri și în școli. Se dau mereu tot feluri de cazuri și la știri. Eu am trecut prin situația asta, cu fiul meu.

Nu îmi doresc să mai trec prin asta și cu fata mea. Vreau să o țin departe de aceste lucruri. De aceea am considerat că Dubai este o țară sigură. Am vrut ca ea aici să aibă tot felul de activități interesante, care să îi facă plăcere”, a mai adăugat Brigitte.

Motivul pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai: “Pentru mine e o izolare”

Vedeta ne-a vorbit despre legile din Dubai referitoare la posesia de substanțe interzise și alcool. Iar Brigitte a făcut acest sacrificiu, de a se muta în Dubai, chiar dacă a renunțat la unele lucruri. Bruneta își amintește de faptul că spre deosebire de Dubai. Cu toate acestea, vedeta mărturisește că nu regretă alegerea făcută, dimpotrivă. Este mai liniștită în Emiratele Arabe.

“Aici, în Dubai, doar dacă ai în posesie astfel de substanțe, duce la o pedeapsă capitală. Este interzisă până și vânzarea de alcool în mall-uri, nu există așa ceva. Copiii nu au voie să consume așa ceva. Eu am considerat că e o țară în care copilul meu este cât de cât protejat de aceste noxe, aceste ispite.

Aceste nenorociri le strică viața și viitorul, aduc un mare obstacol în calea unui copil. Vreau să îmi țin fiica departe de așa ceva, să nu mai trec prin ce am trecut. De aceea am considerat că trebuie să fac acest pas, chiar dacă pentru mine e o izolare. Deoarece nu mai fac aceleași lucruri pe care le făceam în România.

Pentru că eu aveam un proiect tv în România, aveam o viață socială bine pusă la punct. Aveam multe invitații la evenimente și mergeam în permanență peste tot. Eram în prim plan, cum ar veni. Dar aici nu e așa, aici eu mă focusez pe copilul meu și mă bucur că am luat această decizie”, a mai spus Brigitte Pastramă pentru FANATIK.