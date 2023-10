Ela Crăciun s-a reinventat! Oana Pellea este exemplul pe care l-ar urma

Ela Crăciun a lăsat deoparte emisiunile, asta pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a se dedica actoriei. Celebra prezentatoare își face debutul pe marile ecrane, într-un rol care nu este departe de viața sa reală. În exclusivitate pentru FANATIK, Ela Crăciun ne-a povestit cum au fost zilele la filmări, dar și care sunt actorii pe care îi îndrăgește cel mai mult. Vedeta va interpreta un rol în comedia ,,Tati part-time”, care va avea avanpremiera în cinematografe în 2 ianuarie 2024.

Ela Crăciun, despre prima experiență cu lumea filmului: “Este total diferit”

Ela, aș vrea să vorbim puțin despre debutul tău în cinema. Însă știu că nu ești la prima experiență cu lumea filmului. Ai fost și vocea unui personaj din filme pentru copii. Cum a fost experiența aceea?

– Aceea a fost prima experiență, dar mie mi se pare total diferit față de ce a fost acum. Acum am avut un rol, eu, un personaj. Am putut să joc. Atunci doar mi-am împrumutat vocea, am fost într-un studio. Acum mie mi s-a părut total diferit față de prima dată.

Cum au fost zilele pe set?

– E o meserie grea, deloc ușoară. Cine spune că actorii au o meserie ușoară, se înșală. Eu apar foarte puțin. În film am avut o replică și jumătate, însă am filmat pentru asta 3 zile. De dimineața până seara. Iar ceea ce vedem noi la televizor că se întâmplă poate în 5 secunde, se filmează în ore bune.

Celebra prezentatoare o admiră pe Doina Teodoru: “S-a transpus în personaj”

Simți că ai actoria în sânge?

– Nu simt neapărat că am actoria în sânge, dar mi-a plăcut. Iar atunci când îți place ceva, . Eu cred că putem face absolut orice pe lumea asta, cu condiția să vrem. Dar nu mă văd vreun talent în actorie. Spre exemplu, așa am văzut-o pe Doina Teodoru, care s-a transpus în personaj, apoi ea interpreta. Nu știu, nu mă văd neapărat făcând lucrul acesta, dar asta pentru că nu am învățat să fac asta.

Spune-mi câteva cuvinte despre personajul tău. Te regăsești în el?

– Avem mulți copii, atât eu, cât și personajul meu. În film, eu sunt soția unui avocat, care are 5 copii. Din ce am putut să înțeleg din scenariu, soțul este un om influent și bogat. Eu, la rândul meu, am 3 copii. O mare parte din scena mea se desfășoară la botezul copilului cel mic.

Cum se îmbină viața de prezentator cu cea de actor? Merg mână în mână cumva?

– Da, merg mână în mână. Din prezentare, eu am învățat foarte multe lucruri, care m-au și ajutat în cele 3 zile de filmare.

Copiii vedetei, încântați de rolul mamei lor: “S-au bucurat mult”

Cum au reacționat copiii tăi atunci când au aflat că mama lor va juca într-un film?

– S-au bucurat foarte mult. Nico a fost așa, puțin dezorientată, spunea: “Cum adică o să joci într-un film, o să fii la televizor?” Aș fi vrut ca Alessia să vină și ea cu mine pe platourile de filmare, pentru că ea își dorește să devină actriță la Hollywood. Doar că fiind în timpul săptămânii, cu un program lung și destul de departe, nu am putut să o iau. Dar am zis că poate cu altă ocazie o voi duce să experimenteze lucrul acesta. Iar cel mare a fost așa, mai nepăsător. A zis: “Aaa, da? Joci într-un film? Bine, bravo!”

Putem spune că acesta a fost un vis din copilărie? Să joci într-un film?

– Nu, visul meu din copilărie a fost să fiu prezentator TV, nu să joc în filme. Asta cu actoria a venit pe parcurs.

Ela Crăciun recunoaște: “Mi-ar fi plăcut să joc în filmul ‘Liceenii’”

Dar există vreun film celebru care îți vine acum în minte, în care ai fi vrut să joci?

– Da, “Liceenii”. Mi-a plăcut extrem de mult acel film. Chiar și acum mai sunt momente în care este difuzat pe diverse canale TV și de fiecare dată . Și îmi aduc aminte de clipele în care eram eu la liceu.

Mi se pare că e un film care mi se potrivește mie și celor din generația mea. Și mai este un film care îmi plăcea foarte mult atunci când eram mică, “Veronica”. Foarte mult mi-a plăcut și acel film.

Care este actorul/actrița din România pe care îl/o admiri cel mai mult?

– Nu aș vrea să dau nume, pentru sunt atât de mulți oameni valoroși. Sunt atâția oameni care ai talent, trebuie doar să deschidem ochii. De la generația tânără până la cei consacrați, cum e spre exemplu, Oana Pellea. Nu aș vrea neapărat să spun că îmi place de cineva anume, pentru că asta ar însemna să discriminez. Avem foarte mulți oameni extrem de talentați și valoroși în România.