BRomania, Crăciun departe de România! Ce locație de mii de euro a ales celebrul vlogger?

BRomania, pe numele lui real, Matei Dima, a avut un an 2022 încununat cu un succes colosal pe plan profesional. ”Teambuilding”, filmul realizat alături de Micutzu, fiind considerat unul dintre cele mai în vogă producții cinematografice ale momentului.

BRomania, Crăciun într-o locație exotică de mii de euro

Celebrul vlogger, mai nou actor și regizor de film, și-a luat partenera de viață și au fugit departe de frigul din România.

ADVERTISEMENT

Unele vedete au ales să petreacă sărbătorile de iarnă în sânul familiei sau în casele prietenilor, în timp ce . Acesta a plecat în Ajunul Crăciunului într-o țară călduroasă.

Chiar pe Instastory, BRomania a încărcat imagini inedite cu priveliști uluitoare, palmieri și animale exotice. Semn că nu s-a uitat la bani când a ales destinația de vacanță.

ADVERTISEMENT

Din clipă în clipă celebrul rezigor mai postează câte un video, parcă ar vrea să le facă în ciudă celor care au rămas la frig.

BRomania, milionar din filmele pe care le-a produs

Celebrul vlogger a admis în urmă cu ceva timp că banii nu mai sunt o problemă pentru el, câștigând suficient cât să se poată numi milionar.

ADVERTISEMENT

Ei bine, el spune că asta ar fi fost posibil dacă, și ”5 Gang- Un altfel de Crăciun”.

”Sunt milionar în followers. Am milioane de urmăritori. Nu mă ascund vizavi de banii pe care îi fac. Probabil că dacă nu i-aș fi investit în aceste două filme, `Miami Bici` și `5 Gang- Un altfel de Crăciun`, aș fi fost milionar până la vârsta asta.

ADVERTISEMENT

Eu tot ce am făcut am reinvestit și de-aia am și avut succes. Toate proiectele pe care le vezi sunt făcute din banii pe care îi pun și eu de la mine.

ADVERTISEMENT

Așa am crescut. Am plecat de la telefon. Cu primii bani pe care i-am făcut mi-am luat o cameră. Normal că mi-am luat și un BMW la un moment dat, că doar sunt din Constanța.

Tot ce am câștigat am încercat să bag în următorul proiect ca să ajung unde sunt acum și uite că a funcționat”, declara Matei Dima în urmă cu ceva timp.