Budescu, replică pentru contestatari după Dinamo – Farul 0-2. Ce a spus Mazilu

Mijlocașul „marinarilor" a spus că nu ascultă criticile oamenilor și că se bucură pentru golul marcat împotriva lui Dinamo.

Budescu, replică pentru contestatari după Dinamo – Farul

Constantin Budescu a avut o replică pentru contestatari după golul marcat în „Este o victorie importantă, după o perioadă destul de lungă.

După ce am luat roșu, nu am mai avut ocazii. E o victorie meritată în această seară. Pe mine mă încurcă, acesta e gazonul. Sper să se rezolve, măcar pentru Dinamo.

Este foarte important golul meu. Și etapa trecută am avut ocazii, dar nu am marcat. Am pierdut multe meciuri și nu este bine pentru noi. Este o oarecare presiune. Trebuie să trecem peste. Primul pas l-am făcut. O să avem meciuri grele.

Nu am ce să vorbesc cu ei. Nu mă interesează. Eu vorbesc doar cu cei de la club. Obișnuința e când bagi în seamă criticile, eu nu le bag!”.

„Terenul a fost greu!”

pase decisive și a vorbit la finalul meciului, spunând că s-a ambiționat să devină și pasator, după ce Gică Hagi le-a transmis fotbaliștilor că echipa suferă la ultima pasă:

„Este foarte bine că am câștigat, venim după o perioadă mai puțin bună. Terenul a fost greu. Noi ne-am făcut treaba și cu un om în minus și s-a văzut asta.

Trebuie să dau și pase și m-am ambiționat și am făcut și asta. Nu știu dacă a fost fault sau nu, dar a ieșit apoi gol. Veneam după o perioadă cu multe meciuri. Trebuie să facem multe meciuri bune. Trebuie să creștem pe zi ce trece”.

„Nu știu nimic despre Brighton, sunt la Farul. Voi merge în iarnă și voi vedea atunci. Trebuie să muncesc aici”, a mai spus Adrian Mazilu, la finalul meciului.