Cabana de pe Valea Prahovei unde Mihaela Bilic vrea să se mute până la Paște: ”Nu am gaze, curent, apă”

Mihaela Bilic vrea să se mute până la Paște într-un loc deosebit. Nutriționistul își construiește o cabană pe Valea Prahovei și are planuri mari, chiar dacă momentan nu se poate bucura de utilități.

Cabana de pe Valea Prahovei unde Mihaela Bilic vrea să se mute până la Paște

Mihaela Bilic este un apreciat medic nutriționist.

Dincolo de activitatea sa în acest domeniu însă, se pare că nutriționistul a pus și bazele unui proiect personal. Mihaela Bilic vrea să se mute până la Paște într-o cabană pe care o construiește.

Aceasta a publicat deja și câteva imagini și se pare că muncitorii lucrează de zor. Cabana, care e construită integral din lemn, prinde contur. Iar terenul, care pare că se află într-o pădure, încet încet, parcă arată altfel.

”Mai rustică de atât nu se poate”

Mihaela Bilic a folosit și mai multe Printre acestea se numără ușa, dar și ferestrele. Astfel deși este nouă, locuința emană un oarecare aer nostalgic.

Nutriționistul vrea să se mute până la Paște în această cabană. Ea a iubit mereu pădurea, astfel că a decis să se întoarcă în Valea Prahovei, unde de altfel a și copilărit. Deși locația nu are apă, gaze și nici curent, nutriționistul spune că îi place mult ceea ce vede.

Și nu va fi singură în tot acest timp. Mihaela Bilic mai are alături un cățel, dar și o pisică. Iar odată cu acest proiect personal, speră să se bucure de ceea ce își dorește. Ea a publicat de asemenea și câteva imagini cu locația.

“Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate.

N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș, și o pisică. E prea frumos”, a dezvăluit Mihaela Bilic într-o postare pe pagina sa de Facebook.