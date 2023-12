Calculele teribile ale lui Șumudică în SuperLiga. „Remiza înseamnă eșec”. De câte puncte are nevoie FCSB pentru titlu

Marius Șumudică a împărtășit din experiența lui în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul în vârstă de 52 de ani a explicat faptul că egalurile nu sunt o modalitate eficientă pentru a reuși în obiectivele propuse. În condițiile în care punctele se înjumătățesc, victoria este singura soluție de succes.

Calculele lui Marius Șumudică pentru lupta la titlu din SuperLiga: FCSB are nevoie de 12 puncte avans înainte de play-off

“Egalul nu te ajută cu nimic în momentul de față. Echipele care plâng după puncte plâng degeaba. În momentul în care faci egal, dacă se rotunjește, nu te ajută cu nimic. Victoria te ajută, drept dovadă Sepsi: 3 victorii și a urcat pe locul 5. Unde era Sepsi?

ADVERTISEMENT

În momentul în care faci egal, dacă se și rotunjește, nu te ajută cu nimic. E foarte greu atunci când intri în play-off și ai o distanță liniștitoare de 5-6 puncte; e foarte greu să mergi în șnur în play-off și să câștigi campionatul. În momentul în care FCSB are 6 puncte, deci cu 12, sunt campioni.

Sunt campioni la nivelul care este la momentul actual. Este foarte greu ca oricare echipă să o depășească pe FCSB. Să piardă FCSB 7 puncte și celelalte să meargă ca un ceas. Celelalte echipe se anulează între ele. Este foarte greu matematic să mai pierzi titlul. Eu m-am lovit de asta timp de doi ani la rând la Astra.

ADVERTISEMENT

Mie mi-a trebuit 8 etape la rând să câștig play-off-ul. Punctul nu te ajută cu nimic, este un eșec. Uite, drept dovadă, Sepsi. Sistemul acesta play-off, play-out…

Punctele din sezonul regulat sunt extrem de importante. Poți să faci egaluri câte vrei, nu te ajută cu nimic pentru că se înjumătățesc punctele. Acum victoria înseamnă 3 puncte; uite ce înseamnă 9 puncte pentru Sepsi și uite ce înseamnă eșecul pentru ceilalți”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Șumudică a fost intens curtat de o echipă din Arabia Saudită

Ajuns în septembrie la Gaziantep, Șumudică a reușit să scoată formația turcă dîn subsolul clasamentului. Performanțele sale nu au rămas neobservate. O formație din Arabia Saudită a fost dispusă să îi ofere de 3 ori mai mult decât câștigă în Turcia.

Am avut un telefon să mă întrebe dacă sunt liber să plec în zona Golfului. Am avut acum 3 săptămâni o ofertă pe masă de la o echipă din Emiratele Arabe Unite, dar aducând jucători români aici, înțelegându-mă cu conducerea, am spus că nu am cum să renunț.

ADVERTISEMENT

Nu puteam, eram și pe un trend ascendent. Drăguș mi-a zis că nu venea fără mine; l-am găsit pe Maxim aici, e și Niță, nu pot să îmi bat joc de oameni. Era o ofertă foarte bună. Era o echipă din Dubai care îmi oferea un contract pe un an și jumătate de 3 ori mai mult decât am aici.

În fiecare luni, marți și vineri, FANATIK SUPERLIGA se vede LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

FCSB are nevoie de 12 puncte pentru a lua titlul