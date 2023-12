Marius Şumudică îi recomandă un jucător lui Edi Iordănescu pentru Euro 2024: ”Este complet!”

Jucătorul în vârstă de 24 de ani a renăscut la Gaziantep și a ajuns să joace titular în ultimele meciuri ale naționalei României din preliminariile Euro 2024, dar a fost folosit în banda stângă.

Mesaj ferm din partea lui Marius Șumudică pentru Edi Iordănescu

Revenirea în forță a lui Denis Drăguș se leagă de faptul că a ajuns pe mâna lui Marius Șumudică. Acesta i-a dat rolul de atacant central la Gaziantep unde a dat randament și crede că Edi Iordănescu ar trebui să-l folosească în aceeași poziție și la națională.

”La mine joacă număr 9, vârf de atac, având o explozie extraordinară și prefer să nu-l folosesc în bandă. Nu vreau să coboare prea mult și să nu mai fie proaspăt și atunci are ocazii de gol și scoate faulturi. Este un jucător complet!

Și chiar dacă m-am contrazis cu toată lumea, hai să vedem cum au fost ocaziile de la meciul cu Israel. Din zonă centrală! La golul lui Pușcaș a șutat din zonă centrală și a scos portarul în bară. Iar apoi a dat el în bară, din poziție de atacant central, nu de extremă.

Fiecare îl folosește unde crede de cuviință că dă maxim. Eu, la mine, îl folosesc atacant central. Drăguș a jucat 11 meciuri și a marcat șase goluri, ce să spun mai mult de atât?! Joacă foarte bine și este golgheterul echipei!”, a declarat Șumudică, pentru .

Cum l-a motivat Șumudică pe Drăguș

Tehnicianul lui Gaziantep a dezvăluit că a avut discuții cu Denis Drăguș după ce l-a adus în Turcia și consideră că a știut să-l motiveze pentru a avea această revenire extraordinară. ”Nu i-am făcut nimic, doar am vorbit cu el…

Așa cum am vorbit cu Budescu, Alibec, Boldrin, Silviu Lung, Niță, Săpunaru și cum am făcut și cu Maxim care a marcat 56 de goluri în Turcia. Am vorbit cu ei și doar le-am explicat ce să facă. Probabil că am darul acesta, de a-i atrage și, probabil, că știu cum să-i motivez”, a spus Marius Șumudică.

Imediat după calificarea României la Euro 2024, Gică Hagi a povestit la FANATIK SUPERLIGA că atunci când l-a adus pe Denis Drăguș la academia sa datorită tehnicii arătate pe gazon.

În vara anului trecut, atacantul naționalei României . Acționarul Dan Șucu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a făcut o ofertă de 1,3 milioane de euro pentru a-l aduce în Giulești, însă jucătorul a preferat să meargă în Turcia.