Calendar Ortodox 7 ianuarie 2024. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși: Sfântul Ioan, cel care a fost numit de Prorocul Maleahi „Îngerul Domnului” pentru că avea să-I gătească calea. Este recunoscut cu această denumire și de Mântuitorul Iisus Hristos.

Calendar ortodox pentru duminică, 7 ianuarie 2024. Credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Ioan, cinstire care are cruce roșie

pentru duminică, 7 ianuarie 2024. Credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Ioan, cinstire care are cruce roșie. Biserica Ortodoxă ne amintește că această zi de mare sărbătoare are loc la aceeași dată în fiecare an.

ADVERTISEMENT

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul este foarte important pentru oamenii care merg la slujbă în această zi. Acesta s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Mama sa, Elisabeta, a fost descendentă a seminției lui Aaron.

Nașterea sa a fost vestită de îngerul Gavriil lui Zaharia chiar în timp ce slujea la templu. Nu a dat crezare acestor vorbe, motiv pentru care a rămas mut până la punerea numelui fiului său, arată .

ADVERTISEMENT

Misiunea Sfântului Ioan Botezătorul a fost de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi. În plus, rolul său a fost de a-L face cunoscut lui Israel. A început să predice „în al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu”, notează Evanghelistul Luca.

Concret, acest lucru se întâmpla în vremea în care „Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ținutului Trahonițidei, iar Lisanias tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Anna și Caiafa” (Luca 3, 1-2).

ADVERTISEMENT

Sfântul Ioan Botezătorul, moarte și moaște

a murit la un ospăț oferit de împăratul Irod cu ocazia zilei sale de naștere. Evanghelia ne spune că moartea sa a venit la cererea Irodiadei, după ce Sfântul fusese întemnițat în castelul lui Irod de la Maherus.

Împăratul fusese certat de acesta pentru traiul nelegiuit pe care îl ducea cu Irodiada, soția fratelui său. Acesta a sfătuit-o pe fiica sa, Salomeea, să danseze și să fie pe placul oaspeților pentru a putea să ceară lui Irod capul Botezătorului drept răsplată.

ADVERTISEMENT

A fost înmormântat în Samaria, mormântul său fiind profanat în timpul împăratului Iulian Apostatul în anul 362. O parte din moaște au fost arse, iar cealaltă parte a ajuns la Ierusalim și apoi în Alexandria. Pe data de 27 mai 395 moaștele au fost așezate în Biserica care îi poartă numele.

În ceea ce privește capul Sfântului Ioan Botezătorul nu se cunosc prea multe detalii. Se știe că a fost pierdut de 3 ori și tot de 3 ori a fost găsit. Capul sfântului Proroc a fost despărțit în secolul al V-lea, în prezent, aflându-se în mai multe țări.

Rugăciune puternică pentru Sfântul Ioan Botezătorul

„O Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule a lui Hristos, mari şi multe sunt vredniciile date ţie de Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost prorocit. Tu, după făgăduinţă şi prorocie Îngerească, te-ai şi născut.

Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatatlui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai vieţuit şi, ca o pasăre a cerului, desăvârşit neagoniseala ai iubit, cu agurida şi cu miere sălbatică te-ai hrănit.

Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor şi al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie şi calea Domnului ai pregătit.

Tu, cu duhul şi cu puterea lui Ilie , în lume te-ai arătat şi nelegiuirea lui Irod şi a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu eşti martorul cel preavestit al Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulţimea popoarelor L-ai mărturisit şi cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.

Tu, de către însuşi Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit şi, după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie. Prin mijlocirea sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, ajută-mă să dobândesc mila lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ceasul cel de pe urmă al sfârşitului meu. Amin”.