Camera lui Messi din Qatar este la mare preț. Ce decizie au luat proprietarii

Argentina, condusă de Messi, a devenit campioană Mondială în Qatar. Iar cei de-acolo au decis să profite de ”urmele” trecerii starului argentinian în țara lor.

Au fost ani la rând când, în pofida talentului indubitabil, și a rezultatelor la echipa de club, Leo Messi era urmărit de ghinion la echipa națională.

Efectiv, părea parcă ”blestemat” să nu ia trofee cu reprezentativa. Exceptând titlul olimpic, cu mai puțină importanță. Și, după Mondialul din Rusia, și-a pus chiar problema să renunțe la convocări.

A revenit însă asupra deciziei. Și, sub conducerea unui alt Lionel, Scaloni, lucrurile s-au schimbat. De această dată filosofia nu a mai fost ca echipa să aștepte ca Messi să facă diferența. Ci ca grupul să pună umărul pentru a-i aduce succesul.

Lucru pe care l-au menționat, în repetate rânduri, colegii săi. Cel mai tranșant fiind portarul Dibu Martinez. În mai multe ocazii. Inclusiv . Când a mărturisit: ”Messi este cel mai bun jucător de pe planetă. Iar visul meu, ca și al restului echipei, a fost să-l facem campion cu naționala”.

Și a fost mai întâi Copa America. Primul trofeu continental și cel dintâi într-o întrecere cu anvergură după 28 de ani. Apoi Finalissima. După un sec 3-0.

Iar în Qatar, a venit și momentul pentru gloria supremă. A ”rupt” blestemul de a nu marca în fazele eliminatorii la Cupa Mondială. În stil mare, izbutind să înscrie în fiecare partidă.

Iar în cele din urmă, după . Ca și cea dintâi pentru argentinieni după succesul obținut cu regretatul Diego Maradona în 1986. Performanță dublată de titlul de cel mai bun jucător al turneului.

Here’s a quick tour of La Albiceleste’s base camp at Qatar University!

The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar)