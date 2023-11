Campanie masivă de racolări a AUR. George Simion aduce oameni în partid indiferent de trecutul lor politic

Scorul din sondaje al AUR a făcut ca acest partid să devină atractiv pentru mulți politicieni sau aspiranți la funcții de demnitate publică, astfel că George Simion a anunțat, marți, înscrierea în rândurile formațiunii pe care o conduce a mai multor parlamentari sau persoane implicate în politică, printre care Muhammad Murad, Lidia Vadim Tudor, Ilan Laufer, Sorin Ilieșiu. Aceștia au devenit oficial membri AUR, la o zi după ce a fost oficializată intrarea în partid a mai multor parlamentari.

AUR, o șansă pentru partidele extraparlamentare

Averea omului de afaceri de origine libaneză Muhammad Murad este estimată la circa 150 de milioane de euro, investițiile sale axându-se în special pe domeniul hotelier. În ultimii ani, Murad s-a arătat interesat și de politică, el candidând în 2020 pentru postul de primar în Mangalia ca independent. Nu a reușit să obțină mandatul, dar a realizat un scor relativ bun, în jur de 35%, cu care a ocupat locul secund.

În 2022, s-a înscris în ALDE, după ce nu a reușit să intre în Parlament în 2020. După demisia președintelui Daniel Olteanu, la Congresul ALDE din octombrie 2022 a fost pus în fruntea partidului un triumvirat alcătuit din fostul ministru Varujan Vosganian, primarul din Chiajna Mircea Minea și Muhammad Murad. Însă libanezul pare să-și fi pierdut repede interesul pentru ALDE, astfel că în iulie 2023 în locul său a fost desemnat Viorel Dosaru, fost șef al poliției din Prahova.

Tot marți și-a anunțat intrarea și Lidia Tudor, fiica fondatorului PRM, Corneliu Vadim Tudor. Fiica fostului senator a încercat să-i ducă mai departe ideologia continuând să publice „România Mare” ca redactor-șef și implicându-se în activitatea PRM. Însă în 2019 ea a părăsit partidul fondat de tatăl ei și a fondat Partidul Vadimist Român, care se pretinde adevăratul continuator al ideilor politice ale lui C.V. Tudor.

Un traseu asemănător a urmat și Ilan Laufer care și el a fondat un partid propriu după care a fost nevoit să se apropie de o formațiune mai puternică. Ilan Laufer a fost ministru pentru Mediul de Afaceri în guvernul Tudose, pentru ca apoi să fie în echipa de consilieri a premierului Viorica Dăncilă. La finele anului 2019 a anunțat că își face un partid propriu, anunțând și o schiță de program pe care se aflau, printre altele, schimbarea imnului național și reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Ulterior, Forța Identității Naționale, cum se numește partidul lui Laufer, a inițiat negocieri de fuziune cu Pro România, iar lui i s-a oferit primul loc pe lista pentru Camera Deputaților din Brăila. Cum partidul lui Ponta nu a reușit să intre în Parlament, Laufer și partidulețul său s-a orientat către electoratul naționalist și s-a apropiat de polul suveranist inițiat de AUR.

Un nou adăpost pentru traseiști

Sorin Ilieșiu a fost senator în legislatura 2012-2016, interval în care a trecut prin trei partide. În 2012 a fost ales senator de Sibiu din partea PNL, însă după ruperea USL, Ilieșiu s-a alăturat taberei Tăriceanu care a fondat în primă instanță Partidul Liberal-Reformator, care avea să devină ALDE. Nu a zăbovit decât un an în acest partid înscriindu-se apoi în PSD. „Mă voi înscrie într-un nou partid, un partid care a decis să îşi asume proiectul naţional de reformare morală a societăţii româneşti: Partidul Social Democrat”, anunța Ilieșiu în plenul Senatului pe 1 aprilie 2015, spuse care i-au atras un val de ironii din partea foștilor colegi din PNL. Ulterior, PSD l-a desemnat în Consiliul de Administrație al TVR.

În ultima perioadă, în AUR au intrat mai mulți parlamentari provenind atât din coaliția guvernamentală, cât și din opoziție. Deputatul Florică Ică Calotă este un traseist cu un parcurs politic agitat de-a lungul celor trei mandate pe care le-a obținut. În 2012 a devenit deputat PNL, însă apoi a plecat la Partidul Conservator, transformat în ALDE după fuziunea cu liberalii disidenți ai lui Călin Popescu-Tăriceanu. Al doilea mandat l-a obținut pe listele ALDE, partid în care a stat până în februarie 2020 când s-a întors la PNL. Pe foștii/noii săi colegi din PNL i-a convins să-l pună pe liste și în 2020, astfel că Florică Ică Calotă a obținut al treilea mandat. Luni, Calotă a anunțat că demisionează din partid în semn de protest față de schimbarea conducerii organizației județene PNL Teleorman, din care face parte.

Nemulțumiții de la putere își caută noi partide

Nemulțumit de fostul partid este și fostul primar de la sectorul 5, Daniel Florea. Acesta a fost ales deputat PSD în 2020, însă în septembrie 2022 a anunțat că demisionează din partid. Se pare Florea era nemulțumit de faptul că nu a obținut susținerea social-democraților pentru o nouă candidatură la primărie în perioada în care era vacantă ca urmare a condamnării lui Cristian Popescu-Piedone. „Nu sunt de acord ca PSD să susţină un candidat fără activitate politică în PSD sau, eventual, un reprezentant al unui alt partid”, preciza Florea atunci când și-a anunțat demisia. După ce un an a stat ca deputat neafiliat, finalmente Florea și-a găsit un nou partid, AUR-ul lui George Simion.

Tot din PSD, George Simion l-a atras în AUR pe senatorul Călin Gheorghe Mătieș. Din aprilie 2022 senatorul era șeful organizației județene din Alba, fiind totodată desemnat să candideze pentru primăria Alba-Iulia în anul 2024. Însă Mătieș a avut recent o surpriză neplăcută în condițiile în care propriul său partid a început să negocieze cu primarul în funcție, Gabriel Pleșa, susținerea acestuia pentru un nou mandat, cu toate că, oficial, Pleșa este încă membru al USR. Mătieș a anunțat joi că părăsește PSD și că va candida la primăria Alba-Iulia din partea AUR.

Senatorul de Hunedoara Vasilică Potecă a demisionat încă din septembrie din PNL invocând relațiile încordate cu conducerea organizației județene. Potecă era deja izolat în partid întrucât fusese unul dintre susținătorii lui Ludovic Orban la Congresul PNL din septembrie 2021. Cu toate acestea, Vasilică Potecă nu l-a urmat pe Orban în Forța Dreptei, dar poziția sa precară în filială l-a determinat să aleagă AUR ca nouă formațiune politică.

Recuperarea lui Dumitru Focșa

Campania de recrutări a lui George Simion afectează și partidele de opoziție. Senatorul Ovidiu-Iosif Florean este un liberal care a contribuit la formarea Forței Dreptei, însă se pare că scorul mic din sondaje al acestui partid l-a determinat să-și caute o formațiune mai puternică, astfel că Florean s-a înscris în organizația județeană a AUR din Bistrița-Năsăud.

Surprinzătoare este recuperarea de către AUR a deputatului Dumitru-Viorel Focșa, care fusese în luna ianuarie a acestui an, după ce și-a bătut nevasta. La acea vreme, deputatul susținea că echimozele consoartei au fost provocate de faptul că s-ar fi lovit de ușa dormitorului, după o ceartă provocată de gelozia excesivă a soției. „Dacă printre vorbele mele, mai mult strigate, “tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!”, după ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul”, se scuza Focșa. În schimb, George Simion l-a exclus imediat din partid pe Focșa. „O soție nu trebuie lovită nici măcar cu o floare”, spunea atunci liderul AUR. Între timp, s-a răzgândit. În perioada de surghiun, Focșa s-a afiliat unui partid obscur, Uniunea Națiunii Române, pe care nu a ezitat să-l abandoneze după ce Simion i-a iertat păcatele conjugale.