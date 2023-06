Momentele penibile în care AUR a fost pusă de parlamentarii săi. Excluderi în serie pentru bătăuși și scandalagii

În fiecare legislatură, partidele parlamentare se confruntă cu diverși rebeli care se răscoală împotriva conducerii partidelor din diverse motive sau care sunt excluși pentru diverse acțiuni contrare liniei impuse de la vârf. În cazul AUR însă, situația este mai complicată întrucât partidul pare să-și fi recrutat cel puțin neglijent candidații la alegerile din 2020, iar acum apar periodic scandaluri în care sunt implicați membri ai săi.

AUR află din presă de problemele parlamentarilor săi

În urmă cu două zile, George Simion a anunțat că va fi exclus din partid , după ce acesta s-a îmbătat într-o noapte și a început să-și sune colegi din Parlament și să-i înjure. Cum apariția în presă a înregistrării nu lăsa loc de dubii sau de interpretări, AUR a trebuit să se debaraseze de un personaj care era deja cunoscut ca unul dintre cei mai turbulenți parlamentari.

„Omul ăsta are o problemă cu alcoolul, e un păcat. Ştiam de problema lui, a recidivat. Mulţi români suferă de această patimă. Nu face cinste nici partidului nostru, nici Parlamentului României, cum nici cei de la PSD şi PNL nu fac cinste Parlamentului României. Da, o să-l excludem din rândurile noastre pe domnul deputat Ciprian Titi Stoica. Trebuie să fim intransigenţi, dacă vrem să curăţăm Parlamentul acela şi noi alegem de fiecare dată să dăm un exemplu”, a declarat, la România TV, George Simion.

Există deja o tradiție lungă la AUR a „lepădărilor” de parlamentari cu probleme. Primul caz a survenit imediat după alegerile parlamentare, când liderii AUR au aflat din presă că unul dintre noii parlamentari, Francisc Tobă, fusese implicat în acte de represiune în timpul Revoluției din 1989. și a făcut parte dintre ofițerii MApN care au declanșat un adevărat război împotriva trupelor de miliție și Securitate din Sibiu, cu toate că acestea se predaseră practic revoluționarilor fără să tragă un foc de armă.

„Cineva care era pe listele Alianţei pentru Unirea Românilor nu face parte din partidul AUR, acest Francisc Tobă, despre care am descoperit şi noi, se înscrisese în ultima zi, venea de la un alt partid, era secretar general acolo. Am descoperit că există suspiciuni în privinţa lui”, spunea în decembrie 2020 George Simion, pe când încerca să invalideze mandatul de deputat al lui Tobă. Cum însă Francisc Tobă fusese pus pe lista AUR cu respectarea condițiilor legale, membrii Camerei nu au avut motiv juridic întemeiat să refuze validarea mandatului.

Gura mare a lui Șoșoacă și pumnii lui Lasca

Iar de atunci încoace a fost o serie întreagă de „descoperiri” neplăcute privind parlamentarii AUR. La numai două luni după incidentul legat de Tobă, AUR a avut revelația că senatoarea Diana Șoșoacă are unele probleme de temperament. În consecință, pe 10 februarie, aceasta a fost exclusă din partid.

„Perspectiva divorțului dintre AUR și doamna Șoșoacă plutea în aer, însă am crezut că dacă o luăm pe duhul blândeții putem să îi hrănim spiritul coleric. Nu s-a putut. Ea nu poate fi înfrânată cu nimic (…) Știu foarte bine toți cine este Diana Șoșoacă, ce structură are, colerică, emană numai energie negativă. Nu am mai putut. A continua cu ea în AUR înseamnă a compromite formațiunea pe termen lung”, motiva decizia Sorin Lavric, liderul senatorilor AUR.

A treia situație care arată neglijența în selectarea candidaților a devenit evidentă în iunie 2021, când deputatul Mihai Lasca a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare pentru un incident care avusese loc în 2019, astfel că cei de la AUR ar fi avut timp suficient să facă o verificare a trecutului celui pe care l-au pus candidat pe listele din Bihor. Lasca a fost condamnat pentru că, în urma unei șicane în trafic, a blocat mașina unui alt bărbat, a intrat peste el în vehicul și l-a bătut până i-a rupt falca.

Medicul legal a constatat că victima agresiunii a suferit un traumatism cranio-facial, fractură perete lateral sinus maxilar stâng, hemosinus asociat, chist subarahnoidian, nevralgie trigeminală, ce au necesitat 20 de zile de îngrijiri medicale. Pe imagini este surprins și momentul în care, după ce l-a bătut pe bărbat, Lasca își cere scuze de la șoferii din celelalte mașini, pentru inconvenientul legat de blocarea temporară a circulației.

Ca o circumstanță atenuantă pentru cei de la AUR este faptul că excluderea din partid a lui Mihai Lasca a fost decisă concomitent cu cea a lui Șoșoacă, adică înainte ca Lasca să fie condamnat definitiv. Este însă supărător faptul că partidul a aflat tot din presă despre condamnarea în primă instanță. „La momentul includerii sale pe listele de candidați AUR, Mihai Lasca a omis să prezinte conducerii partidului faptul că este urmărit penal pentru organizare de grup infracțional și este condamnat penal pentru vătămare corporală. Trecut său de natură infracțională și comportamentul nesincer în raport cu colegii de partid îl fac pe domnul Lasca să fie incompatibil cu principiile și valorile AUR”, se spunea în comunicatul AUR.

Caz de violență conjugală la un parlamentar AUR

Chiar dacă ulterior au fost și alte excluderi din partid, acestea erau legate de , nu de acțiuni individuale care să pună întregul partid în situații jenante. Asta până în ianuarie 2023, când conducerea AUR a fost pusă din nou în situația de a încerca să repare imaginea partidului, șifonată de parlamentari de-ai săi în viețile lor private. De data asta, exclusul a fost Dumitru Focșa care și-a bătut nevasta. Incidentul domestic a ajuns în presă întrucât biata femeie a sunat la 112.

Focșa s-a scuzat că soția l-a scos din minți din cauza geloziei extreme. „Am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot, căci, cu “gândirea din capul ei mă face și pe mine cu capul!”….și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea, am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Atât a fost tot! (…) Dacă printre vorbele mele, mai mult strigate, “tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!”, dupa ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul”, explica deputatul într-o postare pe Facebook din care rezulta mai mult că soția s-ar fi lovit singură decât că a fost bătută.

Conducerea AUR nu s-a lăsat convinsă de varianta lui Focșa, așa că după două zile de la incident, deputatul a fost exclus din partid, iar foștii săi colegi i-au cerut și demisia din Parlament. „O soție nu trebuie lovită nici măcar cu o floare”, spunea Simion care este încă la începutul vieții de om însurat, . Incidentul recent în care a fost implicat Titi Stoica urcă cinci numărul excluderilor provocate de excesele temperamentale ale unor parlamentari AUR.