Daria Silișteanu, Diana Stiger, Aissia Prisecariu, Ana Maria Sibișeanu și Denisa Bacalu au devenit campioane la FOTE (Festivalul Olimpic al Tineretului European) în luna iulie.

Campioane pentru România la FOTE! Se ghidează după un program infernal: „Mă trezesc la 5 dimineața în fiecare zi”

Echipa României formată din Daria Silișteanu, Diana Stiger, Aissia Prisecariu, Ana Maria Sibișeanu și Denisa Bacalu au cucerit titlul FOTE la ștafetă 4×100 m liber feminin, cu timpul 3:49.78 min. Deși au doar 14, respectiv 15 ani, tinerele sportive își dedică tot timpul lor pentru practicarea sportului pe care îl iubesc: înotul.

Totuși, performanța cere sacrificii, iar Denisa Bacalu și Diana Stiger au dat detalii despre programul infernal pe care-l urmează. „Mă trezesc la 5 în fiecare zi și fac două ore, două ore și jumătate în apă”, a spus Denisa Bacalu.

„Luni, marți și joi avem de la 5 jumate primul antrenament, până la 7.20. După aia, seara, toate zilele din săptămână, de la 17.30 până la 8 și un pic. La cât de culci? La 9 jumate, 10. La 4.50 mă trezesc”, a declarat Diana Stiger.

Denisa Bacalu, mezina ștafetei României care a cucerit titlul FOTE: „Au fost lacrimi, dar au dispărut ușor-ușor”

Denisa Bacalu, în vârstă de 14 ani, a fost cea mai mică dintre înotătoarele care au adus titlul FOTE pentru România. Denisa a început să cocheteze cu înotul încă de la vârsta de 5 ani. Tânăra sportivă a recunoscut că primul an de înot a fost extrem de greu.

„Am început de la vârsta de 5 ani, acum 9 ani. A fost cu lacrimi la început? Au fost, dar ușor-ușor au dispărut lacrimile. Colacul, după cât timp a dispărut? După un an. Am stat de stul de mult cu colacul, dar asta este. Nu am fost obligată, doar am vrut să înot și fără el. Am avut curaj”, a mai spus Denisa Bacalu.

Bogdan Vlădeanu, antrenorul cu care Denisa Bacalu se pregătește încă de la vârsta de 5 ani, a dezvăluit cum a convins-o pe Denisa Bacalu să renunțe la colac. Bogdan Vlădeanu, antrenor de înot la clubul Steaua, a renunțat la două job-uri .

„A fost o chestie mai prin joacă. Nu neapărat teoretică, la vârsta aia trebuie să te joci cu copiii, să le placă apa”, a spus Bogdan Vlădeanu despre cum a renunțat Denisa Bacalu la colac.

„Aveam 21 de ani când m-am decis să fiu antrenor. Initial am lucrat în IT și în bancă, iar studiile mele au fost inițial în economie. A fost o pasiune, de aceea am și renunțat la celelalte două job-uri, căci aveam trei job-uri cu înotul. Am ales să fac ce îmi place și o fac cu plăcere și azi, deși au trecut 10 ani”, a încheiat Bogdan Vlădeanu.

Care este visul Denisei Bacalu: „Aș vrea să mă văd la Olimpiadă”

Denisa Bacalu este extrem de motivată să ajungă în următorii ani la Jocurile Olimpice. Totuși, tânăra sportivă este conștientă de greutatea atingerii unui astfel de țel. „Aș vrea să mă văd la Olimpiadă, dar este muncă grea până acolo”, a mărturisit Denisa Bacalu.

Multiplă medaliată și recordmenă la înot, Diana Stiger, în vârstă de 15 ani, este de părere că nimic nu se compară cu sentimentul stabilirii unui nou record național. „Bucuria mai mare e când bați un record național, pentru că știi că ești mai bun decât cel care l-a făcut atunci. Toate medaliile le țin într-o cameră, dar deja s-a umplut”, au fost cuvintele Dianei Stiger.