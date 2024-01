Când au românii următoarea minivacanță. Angajații de la stat vor avea parte de prima punte a anului

Anul 2024 aduce noi zile libere pentru salariați. Angajații de la stat se vor bucura de alte minivacanțe, după cele din 2023. Datorită acestora vor putea petrece mai mult timp cu familia, cu cei dragi sau vor putea călători în destinații mult visate.

Următoarea minivacanță a românilor

. Acesta s-a cumulat adesea cu weekend-ul, astfel că minivacanțele s-au ivit destul de des. Situația se schimbă în noul an, fiindcă unele libere legale vor pica în weekend sau la mijloc de săptămână.

Zilele libere din mijlocul săptămânii vor reprezenta o situație mai complicată deoarece trebuie făcută o punte, ceea ce nu va fi benefic pentru productivitatea locului de muncă. Totuși, o punte va fi inevitabilă. Este vorba despre perioada Paștelui.

Următoarea minivacanță pentru românii de la stat se va acorda de 1 mai și de Paște. Totuși, pentru că sărbătorile de față vor pica foarte aproape, se va crea o punte, drept urmare vor exista zile libere de pe 1 mai, Ziua Muncii, până pe 6 mai, de Paști.

După 1 mai și 6 mai 2024, viitoarele libere legale din acest an ar trebui acordate pe 1 iunie, de Ziua Copilului, pe 23 iunie, de prima zi de Rusalii, pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și pe 1 decembrie, când se celebrează Ziua Națională a României.

În total, vor fi 17 libere legale și patru minivacanțe în 2024, iar pentru trei dintre ele reprezentanții Executivului vor fi nevoiți să aprobe punți de legătură. De exemplu, pentru 27 decembrie va trebui o punte cu weekendul 28-29 decembrie.

Câți români își permit un concediu de 7 zile pe an

Totuși, în pofida acestor zile libere, respectiv minivacanțe, . O statistică a Eurostat din august 2023 arată că 60% dintre români nu merg niciunde nici pentru o perioadă de 7 zile.

Procentul de 60% face ca România să fie pe ultimul loc în Uniunea Europeană referitor la bugetul pentru cel puțin un concediu de o săptămână pe an. Sub noi se află grecii, care au totuși un procentaj cu puțin sub 50%. Vecinii sârbi, în schimb, care nu sunt în UE, stau și ei mai bine.

Turcii, care la fel ca sârbii nu sunt încă în UE, se mai află în situația românilor. Și ei, tot într-un procent de 60%, nu-și permit financiar un concediu de o săptămână. Stau mai bine la acest capitol danezii, olandezii, finlandezii, austriecii, suedezii sau slovenii, care au procent de sub 30 și 20%.