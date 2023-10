Când e, de fapt, Black Friday 2023 la eMag. Ziua în care poți cumpăra produse la prețuri reduse

Black Friday este una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din an, iar pe eMag vor fi, și în 2023, oferte inedite. Este o singură zi din an în care vei găsi produse la prețuri atât de mici.

Când e, de fapt, Black Friday 2023 la eMag

În fiecare an, românii se bucură de shopping , ziua în care multe produse au cele mai mici prețuri din an. Românii achiziționează adesea produse de la eMag, acolo unde există numeroase oferte pentru produse electronice, electrocasnice și nu numai.

ADVERTISEMENT

eMag a anunțat, oficial, când începe Black Friday la noi în țară anul acesta. Alți retaileri din România au aproximativ aceeași dată pentru perioada cu cele mai mari reduceri, însă cele de la eMag sunt, de departe, cele mai așteptate.

În România, Black Friday are loc cu două săptămâni mai devreme decât în SUA, acolo unde reducerile încep chiar după Ziua Recunoștinței, care are loc în ultima joi din lună, adică 23 noiembrie în acest an.

ADVERTISEMENT

Anul acesta, , vineri, pe 10 noiembrie. Reducerile se vor desfășura pe durata unei singure zile, iar românii vor avea ocazia să cumpere lucruri pe care poate le-au pus pe listă în ultimele luni.

Printre produsele la reducere se numără televizoare, laptopuri, telefoane, electrocasnice, precum și accesorii pentru casă și grădină. Nu vor lipsi produsele pentru îngrijire personală, produse din categoria Fashion, dar și jucării.

ADVERTISEMENT

La fel ca în anii trecuți, reducerile vor fi disponibile pe eMag dimineața, încă de la 7:00 sau 8:00. Cu o zi înainte, retailerul va afișa deja listele cu cele mai mari reduceri. În 2022, Black Friday a început la 7:21, iar în 2021 la 7:25.

Dacă ai aplicația eMag, poți urmări mult mai ușor reducerile de Black Friday. Acolo îți poți trece adresa de livrare și alte date personale astfel încât procesul de achiziție să fie mai ușor. În plus, îți poți salva cardul în aplicație pentru a-l avea la îndemână la plățile viitoare.

ADVERTISEMENT

La alți comercianți din România, perioadele cu reduceri de Black Friday pot fi diferite. Acestea se pot extinde după data de 10 noiembrie în funcție de fiecare magazin online.

Potrivit tradiției, Black Friday se sărbătorește în vinerea de după a patra joi din noiembrie, adică Ziua Recunoștinței în SUA. Unii retaileri de la noi din țară au perioada de reduceri la finalul lunii.