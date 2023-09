Când începe Cursa Iubirii? Show-ul lui Cove de la Prima TV se anunță fulminant

Intrigă, lacrimi, tensiune, situații în care iubirea învinge, dar și în care nervii nu pot fi ținuți în frâu. Din 30 septembrie, de la 20.00, la Prima TV, telespectatorii sunt invitați să urce în Cursa iubirii. Îi vor ghida într-o experiență de neuitat, alături de cei 24 de concurenți, Gabriel Coveșeanu, gazda reality show-ului, și Livia Popescu, psihoterapeutul emisiunii.

Cursa Iubirii începe la sfârșit de septembrie

Show-ul Cursa Iubirii de la Prima TV începe pe 30 septembrie. Timp de 3 luni, cele 12 cupluri intrate în competiție vor trece prin probe fizice dificile, dar și prin testarea psihologică ale relației lor. Toți se iubesc și au venit la reality show-ul Cursa iubirii pentru a-și consolida cuplul și pentru a rezolva problemele.

Ce nu se așteaptă însă concurenții este să dea de greu, să fie supuși unor teste dificile, să locuiască în mijlocul naturii sau să își testeze, alături de partener, dexteritatea și concentrarea în condiții foarte dificile.

”Va fi un reality show pe cinste. Filmările au fost pline de neprevăzut și au scos la iveală caractere puternice și oameni care se iubesc cu adevărat. Veți vedea, toți sunt extrem de determinați să pună mâna pe premiul de 15.000 de euro. Din 30 septembrie, bunii mei, va aștept în fața micului ecran”, spune .

Ce spune psihologul despre Cursa Iubirii

24 de concurenți vor încerca să demonstreze celor de acasă puterea relației și se vor lupta pentru a trece testul suprem: sunt sau nu un cuplu cu viitor. „Problematicile întâlnite nu au fost diferite cu ale celor din cabinet și cu siguranță nici cu ele oamenilor de acasă, care vor viziona emisiunea.

Am văzut pe parcursul filmărilor cum arată lupta de putere, am fost martorii unor comportamente de control din partea unui partener și așteptarea ca celălalt să i se supună. Am văzut ce efecte au lipsa atenției, a manifestării afecțiunii și a aprecierii în raport cu partenerul, am trecut printr-o multitudine de probleme de comunicare.

Am fost martorii dezechilibrarii polurilor feminin-masculin și ai preluării de roluri, atitudini și comportamente inadecvate de către femeie/bărbat. Toate acestea, sunt convinsă, vor fi trăite din 30 septembrie la cote maxime și de cei de acasă, din față micului ecran, care se vor regăsi în poveștile de iubire ale concurenților noștri”, spune și psihoterapeutul Livia Popescu.

Cove, supliciu la filmări

În exclusivitate pentru FANATIK, Cove a dezvăluit că filmările de la show-ul Cursa Iubirii nu au fost tocmai ușoare. Ba chiar, uneori, i-au pus și lui rezistența la încercare, mai ales că prezentatorul TV a fost pus în situații imposibile de-a lungul orelor de muncă.

„Eram prin Suceava, undeva, pe un platou, și filmările s-au prelungit mult peste miezul nopții. Știi cum e când te uiți la știrile despre caniculă din București si tu mori de frig? Horror. Erau 4 grade și eu tot ce aveam la mine erau pantaloni scurți, cămăși și tricouri.

Am încercat să împrumutăm niște paturi de la gazde, însă, la filmare, trebuie să stai la cameră în ținută de filmare. Care era pantalon și tricou. Și dă-i și tremură. (…) Ne adaptăm. Prin Maramureș era să dăm și de un urs pofticios. Am luat-o la fugă toți când am auzit mișcare prin tufiș”, în exclusivitate pentru FANATIK.

pune la bătaie un premiu serios. Câștigătorii show-ului de la Prima TV pot pleca acasă cu 15.000 de euro și o excursie pe o insulă exotică. Asta, evident, dacă vor rezista la toate probele care vor putea fi urmărite de pe 30 septembrie.