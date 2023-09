Cove, vedeta Cursa Iubirii de la Prima TV, a făcut 49 de ani: ”Am alte vise”

Cove a împlinit vârsta de 49 de ani de curând, prilej cu care a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK. Cum și-a petrecut ziua de naștere, cine i-a fost aproape, care mai sunt visele și amintirile pe care prezentatorul de la Prima TV le are în minte și suflet? Realizatorul show-ului Cursa iubirii face dezvăluiri de senzație, în rândurile de mai jos!

Cove, aproape jumătate de secol de existență! Ce spune vedeta Prima TV când se uită la anii ce-au trecut

4 septembrie este una din cele mai importante date din viața lui Cove. La fiecare început de toamnă, mai adaugă un an la existența lui, iar în 2023 aniversarea a fost una specială. Este ultimul an în care păstrează prefixul 4, căci în 2024, Cove va intra în gașca vedetelor 50+.

Glumind, însă oferind și câteva confesiuni cât se poate de serioase pentru FANATIK, Cove a împărtășit câteva din tainele sale.

Întrebat ce fel de sentimente îl încearcă, având în vedere că se apropie de jumătate de secol de viață, Cove a spus că nu e ceva tocmai confortabil, dar nici dramatic.

Unul din băieții prezentatorul l-a întrebat dacă nu cumva a făcut 60 de ani

„Sentimente groaznice! Altfel, bine și sănătos. Dacă am simțit vreo secundă că timpul a trecut mult prea repede? Doar o secundă?! Adevărul este că uneori îmi pare că anii au trecut destul de repede, dar nu îmi pare rău, pentru că am căutat să trăiesc din plin fiecare clipă”, a declarat Cove, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cove a mai dezvăluit, în continuare, și cum și-a petrecut ziua de naștere, dar și ce întrebare neașteptată a primit de la unul din băieții săi, Bogdan. „A fost o zi încărcată, am petrecut alături de colegii de la Teatrul Ion Creangă care m-au surprins plăcut. Apoi, alături de coelgii de la Prima TV, unde am filmat un promo pentru Cursa iubirii și m-am bucurat de urări. Seara a fost rezervată pentru familie.

Faptul că cei doi băieți ai mei, care sunt plecați din București și au activități în care sunt profund implicați (cel mic e în cantonament de fotbal, iar Bogdan este în Spania) nu au uitat și m-au sunat să mă felicite m-a emoționat foarte tare. Bogdan m-a întrebat chiar dacă am făcut 60 de ani (n. red.: râde)”, a adăugat Cove, pentru FANATIK.

„Nu duceam bomboane la școală. Eram destul de trist”

Cove a spus că doar copiii i-au lipsit de ziua sa, în sensul că nu au fost fizic alături de el, însă cu gândul și sufletul sunt inseparabili. Gabriel Coveșeanu și-a amintit și își ținea ziua când era un prichindel.

„Mama făcea tort, chemam 2-3 copii de pe scara blocului. Ziua mea era în vacanța de vară, nici nu duceam bomboane la școală. Eram destul de trist”, ne-a spus

Momentul în care a împlinit 30 de ani nu-l va uita, însă, niciodată. Atunci a dat o mega-petrecere, de zici că s-a însurat, nu alta! „La 30 de ani, am făcut o mare petrecere, cu meniu de nuntă și trupă. Prietenii chiar au făcut mișto de mine și mă întrebau unde e mireasa. A fost o petrecere memorabilă”, ne-a spus amuzat Cove.

Cove a vrut să se facă de toate, mai puțin actor: „Șofer, militar, doctor și uite unde am ajuns”

Ce își dorea amfitrionul când era tânăr? Dorințele s-au schimbat de la o vârstă la alta, ne mărturisește Gabriel. „Depinde de etapa vieții. La început, la 4 ani, voiam să fiu șofer, apoi militar, apoi doctor și uite unde am ajuns. Și am ales o meserie în care pot juca toate meseriile din lume. Acum, am alte vise.

Îmi doresc să fie de succes Cursa iubirii, reality-show-ul care începe în toamna asta la Prima TV, pentru care am filmat toată luna august. Apoi, să avem spectacole de teatru bune și copii mulți în sală. Să avem toți sănătate, să începem școala cu bine și să o terminăm și mai bine”, ne-a mai zis actorul.

În încheiere, Cove a ținut să mulțumească și să ureze, la rândul său, câteva vorbe frumoase celor care au fost și îi sunt aproape: „Să se bucure de viață, să trăiască intens, să fie fericiți și să iubească. Și să mă urmărească la Cursa iubirii. Promit să nu vă plictisesc. Deloc!”.