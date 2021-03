Artista Corina Chiriac este una dintre cele mai iubite cântărețe din România, dar pandemia a făcut-o să redescopere și pasiunea pentru scris. Și-a lansat cea de-a doua carte, numită „Minuni trăite”.

Acum, Corina Chiriac a făcut o serie de mărturii emoționante pentru cei de la Star Matinal, la Antena Stars. Ea a povestit care a fost momentul în care a avut parte de o minune care i-a schimbat viața. Din acea clipă, a început să creadă în Dumnezeu.

“Nu este o carte religioasă. Țelul acestei cărți a fost ca, pe măsură ce pot să conving pe oricine, să apeleze la o forță divină. Avem nevoie de ajutor în fiecare clipă. E adevărat, unii ne dăm seama mai târziu”, a declarat Corina Chiriac.

Când l-a descoperit Corina Chiriac pe Dumnezeu

Se pare că artista a trăit niște momente care i-au schimbat viața. După ce s-a rugat intens pentru mama ei, care avea probleme de sănătate, iar aceasta s-a vindecat, Corina Chiriac l-a descoperit pe Dumnezeu.

“Eu mi-am dat seama pe la 33 de ani. Dacă pot convinge pe cineva mai tânăr că există ceva divin în jurul nostru Dumnezeu nu vine niciodată cu forța. Dar ar fi extrem de frumos să îl invităm în viața noastră. Sunt mulți tineri care vin la biserica la care sunt enoriașă.

Când te rogi pentru altul, abia atunci vezi cum se pot urni niște forțe. M-am rugat pentru mama și s-a vindecat. Abia atunci mi-a apărut lumina. Cel mai greu mi-a fost să îmi aduc aminte când am fost internată și am avut două probleme grave de sănătate. A trebuit să îmi aduc aminte de niște detalii care nu au fost plăcute”, a mai declarat Corina Chiriac, la Antena Stars.

Minunile trăite de artistă într-o viață de poveste

Îndrăgita cântăreață a mai povestit și într-un interviu exclusiv pentru FANATIK despre minunile din viața ei. Cartea “Minuni trăite” poate fi cumpărată în mai multe librării din București, dar și din marile orașe din țară.

“Aveam tot felul de notițe cu ideile care îmi veneau în minte, n-aș zice că am ținut un jurnal, au fost idei pe care mi-am dorit să le exprim. Mi-a făcut plăcere să prezint figurile părinților mei, care erau artiști de muzică simfonică și am reușit astfel să adun în carte nume mari cu care tata era prieten, balerini de la Operă…

Mi-am descris și bunicii. Am vrut să fiu cât mai fidelă realității pe care am trăit-o, fără să înjur sau să critic nici comunismul, nici capitalismul. Am scris ce am simțit, cu bune și cu rele. Nu mă uit cu mânie în trecut, pentru că au fost multe lucruri frumoase, de neprețuit”, ne-a declarat Corina Chiriac, în exclusivitate.

