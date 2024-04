Când se redeschide Transalpina în 2024. Vești bune pentru șoferi și turiști

Revenirea traficului pe întreaga porțiune a celei mai înalte șosele din România, , este foarte aproape. De asemenea acest lucru vine la pachet cu multe beneficii pentru cei care dețin structuri de cazare în zona montană Rânca

Transalpina se redeschide

Echipele de la Drumurile Naționale sunt ocupate cu înlăturarea zăpezii de pe carosabil și se estimează că , oferind astfel turiștilor oportunitatea de a se bucura de mini-vacanța de Ziua Muncii și de sărbătoarea Paștelui.

ADVERTISEMENT

„În fiecare an, numărul de turiști crește după redeschiderea circulației pe Transalpina. Acest drum ne ajută să avem turiști de o zi sau două, astfel că trebuie să venim cu servicii extra ca să reușim să-i determinăm pe turiști să rămână în zonă”, a precizat Lucian Spafiu, care este proprietarul mai multor unități de cazare din Rânca și Novaci, potrivit .

El a subliniat că numărul de turiști este în creștere de la an la an: „De la an la an este mai bine, cel puțin pentru mine care investesc în turism și am patru unități în Rânca și Novaci. Tot timpul trebuie să venim cu ceva în plus”.

ADVERTISEMENT

Transalpina se întinde pe o distanță totală de 150 de kilometri, de la Bengești Ciocadia, în județul Gorj, până la Sebeș, în județul Alba. Traseul este închis între Rânca și Obârșia Lotrului, unde se află cele mai mari altitudini și stratul de zăpadă este considerabil.

Activitățile preferate ale turiștilor

Printre activitățile disponibile pentru turiști în zona Rânca se numără drumețiile pe traseele montane sau plimbările cu ATV-urile, iar excursia costă 300 de lei.

ADVERTISEMENT

„Sunt multe trasee în zona Rânca și cascade necunoscută. Avem un traseu pe munte cu ATV-urile până la Peștera Muierilor, peste munții, pe Cheile Galbenului, la Trei Cascade, la fosta mină de grafit. Traseul durează patru ore și costă 300 de lei, cu ghid inclus”, a mai spus Lucian Spafiu.

El a mai menționat însă că proprietarii de unități de cazare din Rânca trebuie să lupte pentru a atrage turiști pe tot parcursul anului, având în vedere că drumul se închide pe timp de iarnă, când vremea nu permite circulația.

ADVERTISEMENT

„Este altceva turismul în zona Rânca. Dacă nu lupți, turismul este sezonier, ceea ce nu este în regulă pentru noi, hotelierii, deoarece este nevoie în permanență de venituri, ca să ne ținem angajații aproape, deoarece nu este suficient să le oferi un job de iarnă și de vară”, povestește Lucian Spafiu.