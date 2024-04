Când va avea loc următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România. Fenomenul este destul de rar

Pe data de 8 aprilie a avut loc din 2024, fiind un eveniment vizibil doar în America de Nord. Eclipsa a avut loc la două săptămâni după o eclipsă de Lună prin penumbră, înregistrată pe 25 martie 2024, care a putut fi văzută din vestul Europei, Africa, Atlantic, America de Nord, America de Sud și Pacific.

Când va avea loc următoarea eclipsă de soare vizibilă din România

În ceea ce privește România, vizibilă va avea loc pe 3 septembrie 2081, iar ultima eclipsă totală solară observată a fost în 1999, pe 11 august.

Fenomenele de eclipsă solară totală observabile din România sunt rare și se produc la intervale de peste un secol. În schimb, eclipsele parțiale de Soare sunt mai frecvente.

Se estimează că oamenii vor vedea peste trei ani, mai exact pe 2 august 2027, încă o eclipsă parțială de Soare, când discul solar o să fie acoperit pe jumătate de Lună.

Alte eclipse parțiale de Soare vizibile din România într-un viitor apropiat includ data de 1 iunie 2030, când discul Soarelui va fi acoperit în proporție de 83%, și data de 20 martie 2034, când discul Soarelui va fi acoperit în proporție de 24%.

Cum se produce eclipsa totală de Soare

Eclipsele solare se produc atunci când Soarele, Luna și Pământul se aranjează într-o linie, fie în totalitate, fie parțial. Aceste evenimente celeste oferă priveliști unice și fascinante ale Soarelui sau Lunii, în funcție de modul în care se aliniază.

Această întâmplare are loc doar ocazional, deoarece orbita Lunii nu este perfect aliniată cu cea a Soarelui și a Pământului. Perioadele de aliniere sunt cunoscute sub denumirea de sezoane ale eclipselor, ce se repetă de două ori pe an.

De asemenea, o eclipsă solară intervine atunci când Luna se interpune între Soare și Pământ, creând o umbră care acoperă anumite porțiuni ale Pământului și obstrucționează vizibilitatea Soarelui pentru observatorii din acele zone.

Ca fenomenul să poată fi vizibil este esențial ca și condițiile meteorologice să permită, iar cei din calea eclipsei totale pot observa coroana solară, straturile exterioare ale Soarelui, care în mod obișnuit sunt estompate de lumina puternică a Soarelui.