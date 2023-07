Când va fi gata primul spital regional și în ce oraș va fi deschis. Anunțul ministrului Rafila

Primul Spital Regional din România va fi inaugurat cel mai probabil în anul 2027, conform declarațiilor Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. În urma eforturilor depuse, proiectul tehnic pentru spitalul de la Iași a fost finalizat, iar cel de la Florești, din județul Cluj, este pe cale să fie finalizat în curând. În acest an, se va realiza

Alexandru Rafila, detalii despre construirea unui nou spital

La momentul preluării mandatului de ministru, în luna noiembrie 2021, proiectele pentru spitalele regionale erau în stadiul de stand-by, cu doar studii de fezabilitate finalizate. Alexandru Rafila a subliniat că s-au înregistrat progrese semnificative, terminând cu studiile de fezabilitate și reușind să finalizeze licitațiile pentru proiectul tehnic, care este mult mai complex.

Ministrul a precizat că Spitalul Regional de la Iași a încheiat procesul și va urma, în scurt timp, finalizarea celui de la Florești, aproape de Cluj. În același timp, lucrările pentru proiectul tehnic al Spitalului Regional din Craiova se vor finaliza în acest an, durata de realizare fiind estimată la un an de zile.

„Când am venit la minister, erau în stadiile de stand-by, în luna noiembrie 2021, şi aveam doar studiile de fezabilitate făcute. Aici, la studii de fezabilitate, stăm bine, avem o istorie lungă cu studii de fezabilitate.

Am terminat cu studiile de fezabilitate şi am reuşit să finalizăm licitaţiile pentru proiectul tehnic, e deja mult mai complex decât studiul de fezabilitate. (…)

La Iaşi am terminat, urmează în curând Cluj, se face la Floreşti, lângă Cluj spitalul regional. Iar cel de-al treilea, care se la finaliza în acest an proiectul tehnic, durata de realizare este de un an de zile prevăzută pentru proiectele tehnice, la Craiova”, a explicat Alexandru Rafila, sâmbătă, la Prima Tv.

Primul spital va fi inaugurat în 2027

În privința perioadei de inaugurare, Alexandru Rafila a exprimat opinia că cel mai probabil fiind vorba despre cel de la Iași, urmat în scurt timp de cel de la Cluj.

Cu privire la momentul finalizării acestor importante proiecte medicale, ministrul a menționat că nu este sigur că va ocupa funcția de ministru la momentul respectiv, însă a subliniat că acest lucru nu este esențial, ci mai importantă este realizarea și punerea în funcțiune a spitalelor.

Rafila a ținut să mulțumească echipei de la Ministerul Sănătății pentru eforturile depuse în deblocarea marilor proiecte de investiții, inclusiv centre de mari arși și centre de radioterapie în orașe importante din țară.