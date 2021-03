Când vine un cutremur asemănător celui din 1977 în România! Avertisment ferm transmis de Gheorghe Mărmureanu

FANATIK îți spune când vine un cutremur asemănător celui din 1977 în România! Am stat de vorbă special cu Gheorghe Mărmureanu, directorul onorific al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului pentru a afla o dată cât mai exactă a unui seism major.

Veștile nu sunt cele mai bune – acesta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că România se apropie cu pași repezi de un cutremur important.

Acesta a transmis chiar și un an posibil în care România va fi pusă la încercare serios de un cutremur important. Mărmureanu are o teorie proprie a ciclicității seismelor, o teorie conform căreia un cutremur mare este destul de aproape de țara noastră.

Când vine un cutremur asemănător celui din 4 martie 1977 în România!

„În jur de 2040 este posibil să avem în România un cutremur foarte mare. E greu să spui cu exactitate, să vorbești despre o ciclicitate. Trebuie să vorbești despre săptămâna, ziua, ora și anul. Nimeni nu este capabil să spună lucrul acesta cu exactitate.

Cutremurele noastre sunt puternic afectate de mișcarea Africii. Aceste cutremure care sunt se întâmplă din cauză că Africa se deplasează către Nord. Marea Mediterană va dispărea în câteva sute de mii de ani”, a zis Mărmureanu, pentru FANATIK.

De altfel, Gheorghe Mărmureanu a studiat cutremurele din România și nu numai și spune că seismele majore se petrec o dată la o sută de ani.

România, lovită la o sută de ani de un cutremur înfiorător

Acesta a observat că sunt două raze importante și, din păcate, țara noastră o traversează pe cea mai puternică. În urma calculelor făcute de Mărmureanu, în cel mult 20 de ani trebuie să ne așteptăm la un seism înfiorător.

„Noi în România am avut niște cutremure mari. Am studiat prin biserici, pe unde am găsit date. Și avem o gamă de cutremure care se desfășoară după un anumit tipic, cele foarte puternice care sunt așa. La 1738, apoi 1838. A venit 1940, deci, ce urmează, 2040. Următorul ar trebui să fie în 2040.

Mai sunt o rază de cutremure care au fost, de exemplu în 1701 care a afectat Constantinopolul, apoi 1802, un cutremur extrem de mare, a fost de sfânta Parascheva chiar, după care 1904. Și tot așa, a fost în 2005. Vedeți? Sunt două linii de cutremure și au între ele cam 100 de ani.

Acum suntem în ciclul cutremurelor foarte puternice, 1940 – 2040. Poate să fie 2039, poate să fie 2041, dar să știți că mult nu depășește. Cutremurele din această rază sunt foarte puternice și distrugătoare”, a mai spus Gheorghe Mărmureanu.

Ce cutremure devastatoare au lovit România în trecut

Fără doar și poate, cele mai important cutremure care au avut loc vreodată în România au fost înregistrate în 1838, cu o magnitudine de 7,5. Urmând chiar teoria lui Gheorghe Mărmureanu observăm că următorul seism major a avut loc în 1940. Acesta a bifat o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter.

În 1977, seismul a înregistrat 7,4 grade, dar a venit cu o durată de circa 56 de secunde. Nu mai puțin de 1.570 de oameni și-au pierdut viața atunci.

La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat în București unde peste 33 de clădiri au căzut.

Cutremurul a afectat de asemenea și Bulgaria. În orașul Sviștov, trei blocuri de locuințe au fost distruse și peste 100 de oameni au murit. Epicentrul cutremurului a fost localizat în zona Vrancea, cea mai activă zonă seismică din țară, la o adâncime de circa 100 km. Unda de șoc s-a simțit aproape în toți Balcanii.