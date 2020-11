Cântăreața Antonia a divorțat! Anunțul făcut despre relația cu Alex Velea

Cântăreața Antonia a divorțat, în sfârșit, de fostul ei soț, italianul Vincenzo Castellano, iar anunțul a fost făcut chiar de cântăreață, după 7 ani în care justiția a trebuit să decidă noul ei statut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa artistă are acum frâu liber la căsătoria cu Alex Velea și este extrem de liniștită pentru că s-a încheiat una din cele mai stresante perioade din viața ei.

Partenera lui Velea a vorbit și despre fetița ei, Maya, pe care o are împreună cu Vincenzo. Fata se află la tatăl ei, în Italia, însă Antonia vorbește aproape zilnic cu ea mulțumită tehnologiei, prin Facetime.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antonia, divorțată oficial de Vincenzo Castellano

Chiar dacă nu o mai leagă nicio hârtie de fostul soț, cântăreața nu se gândește la nunta cu iubitul ei actual, cu care are doi băieți minunați împreună, probabil așteptând să treaca perioada asta dificilă, căci nu e una în care să-și facă nimeni vreun plan concret.

„Am încheiat divorţul. În ceea ce priveşte nunta, nu ne gândim acum la acest aspect, pentru că nu este un moment în care astfel de evenimente pot avea loc”, a mărturisit Antonia pentru ziarul Click.

ADVERTISEMENT

„Vorbesc zilnic cu Maya, ne vedem pe Facetime, vorbim pe whatsapp etc. Însă a fost cel mai greu an, pentru că a fost dificil să ne vedem din cauza pandemiei. Sper din suflet că la anul, lucrurile să îşi revină şi să fie mai simplu să călătorim!”, a mai spus cântăreața pentru aceeași publicație.

Fostul soț nu îi poartă ranchiună

Fostul ei soț a căzut la pace cu Antonia după 7 ani în care și-a căutat dreptatea în instanță. Vincenzo are acum cuvinte frumoase de spus la adresa Antoniei, pe care nu o judecă pentru că și-a format o nouă familie cu Alex Velea în timp ce, din punct de vedere legal, încă era soția lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Antonia nu este materialistă. Dacă era nu se uita la Velea. (…) Sunt mândru de ea că a reuşit să-şi facă o familie, că mai are doi copii, că are o relaţie serioasă şi că nu a înşirat bărbaţii. Atunci, m-ar fi făcut de ruşine. Să ştii că Antonia are un suflet foarte bun şi a suferit în viaţă”, spunea recent Castellano.

ADVERTISEMENT