Cântăreață celebră, gafă uriașă la propria nuntă! Își riscă căsnicia

Mălina Avasiloaie s-a cununat, pe 7 iulie 2023, cu medicul stomatolog Alin Gabor. A fost un eveniment spectaculos, cu 600 de invitați și muzică pentru toate genurile. Fiul cântăreței, Zian, a făcut senzație atunci când și-a făcut o intrare umitoare, pentru care a repetat mult alături de părinți. Frumoasa cântăreața ne spune unde își va petrece, alături de soțul ei, luna de miere și când.

Mălina Avasiloaie nu a respectat superstiția de a nu cânta la propria nuntă

În weekendul trecut, Mălina Avasiloaie, cunoscuta cântăreață de muzică de petrecere și-a unit, religios de data aceasta, destinul cu Alin Gabor, bărbatul alături de care trăiește o superbă poveste de iubire.

În exclusivitate pentru FANATIK, aflăm ce supriză i-a făcut Mălina soțului ei la nuntă, unde își vor petrecere luna de miere dar și ce s-a întâmplat cu mireasa la propria nuntă.

Alături de părinți, prieteni și nașii Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, Mălina Avasiloaie și Alin Gabor au trăit cea mai intensă zi din viața lor. Doar că, în ciuda superstiției de a nu cânta la propria nuntă, că aduce ghinion în căsătorie, Mălina a riscat și a făcut show pe scenă, pentru invitați.

“Impactul vizual a fost mult mai puternic atunci când Alin m-a văzut prima dată în rochia de mireasă”

Frumoasa interpreta Mălina Avasiloaie și-a cunoscut, total întâmplător, , la mare. Au știut din primul moment că vor rămâne împreună și nu le-a fost teamă. Alin declara, la un moment dat, că Mălina este varianta lui feminină, că este copia lui fidelă. Uneori regretă că nu și-a cunoscut soția mai devreme.

“A fost evenimentul vieții noastre, asta e clar, și ne bucurăm că a ieșit o petrecere pe cinste. A fost o nuntă spectaculoasă, de la cel mai mic detaliu până la invitați, muzică, servire mâncare. Mă bucur mult că oamenii s-au distrat, asta s-a observant în energia de pe rignul de dans care nu a fost o clipă gol. Am împăcat toate genurile muzicale.

Emoțiile au fost pe măsură pentru că am reușit să facem first look-ul la cununia religioasă. Astfel, impactul vizual a fost mult mai puternic atunci când Alin m-a văzut prima dată în rochia de mireasă”, spune Mălina Avasiloaie, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Și acum mă trec fiori în tot corpul”

Unii spun că e ghinion să cânți la propria nuntă, alții că e noroc. Mălina Avasiloaie a ales să-și surprindă soțul cu o piesă care înseamnă enorm pentru ei. Ideea i-a venit cu doar câteva zile înainte de nuntă și a fost nevoie doar de câteva repetiții pentru că momentul să fie unul de neuitat.

“Trebuie să mărturisesc că la noi mireasa nu s-a furat, doar s-a dansat (râde). Și nu am aruncat buchetul, am sărit peste această tradiție. Am ales, totuși, să-i fac o supriză lui Alin, să-i cânt piesă noastră, ‘Mai frumoasă’, a Laurei Stoica. Este prima piesă pe care i-am cântat-o, live, atunci când ne-am cunoscut, și i-am topit inima. De atunci are o semnificație aparte pentru noi melodia asta.

Cu câteva zile înainte de nuntă mi-am făcut curaj, al sunat-o pe Iuliana (de la Prestige Orchestra) și i-am spus că mi-a venit ideea să-i fac o surpriză lui Alin. Știam că ei au piesa asta în repertoriu și a fost ceva spontan, fără repetii dar a ieșit un moment spectaculos. Și acum mă trec fiori în tot corpul când vizionez momentul”, mai spune Mălina Avasiloaie, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Zian a fost senzația serii”

Pe data de 2 august, acum un an, aducea pe lume un băiat frumos și sănătos. În acea zi, frumoasa cântăreață a simțit că abia atunci începe, cu adevărat, viața ei. Chiar dacă și-a dorit să nască natural, acum aproape un an Mălina Avasiloaie l-a născut prin cezariană pe micuțul Zian.

Botezul a fost făcut pe 15 octombrie, anul trecut, și atunci unii prieteni ai fost supărați că nu a urmat și o petrecere de zile mari. Dar Mălina și Alin au decis ca adevărata petrecere să aibă loc odată cu cununia lor religioasă.

“ senzația serii asta pentru că am ales să-i facem o intrare specială, într-o mașinuță. Aveam emoții cum se va descurca, deși am repetat momentul acasă, nu se compară decorul, contextul, oamenii care erau mult mai mulți. El a început să aplaude și stătea cumințel în mașinuță. Noi ne-am bucurat foarte mult pentru că aveam emoții pentru momentul respectiv. În rest a interacționat cu ceilalți copii din sală, este un copil sociabil și-i mulțumim bunului Dumnezeu că e atât de cuminte” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa mireasă.

“După nuntă ne-am luat luna de miere, într-o săptămâna și ceva plecăm în Palmă de Mallorca. Vrem să ne rupem de toate și de stresul cotidian și să ne relaxăm. Este prima vacanță oficială pe care o avem de când suntem împreună”, mai zice Mălina Avasiloaie.