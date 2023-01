Mălina Avasiloaie se iubește cu Alin Gabor, cel mai frumos stomatolog din țară! Ce spune doctorul: ”Nu sunt doar un ambalaj”

Alin Gabor, fiul celebrului fotbalist Romulus Gabor și soțul cântăreței Mălina Avasiloaie dezvăluie detalii neștiute despre viața lui și despre cât de mult a trebuit să se străduiască pentru a fi luat în seamă. Înzestrat de natură cu un chip foarte frumos, Alin Gabor a trebuit să învingă prejudecățile și să demonstreze că este mult mai mult decât o față frumoasă.

Alin Gabor, în luptă cu prejudecățile

Alin Gabor, cel mai frumos medic stomatolog din România, dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK motivul pentru care a renunțat la fotbal ca să se apuce de medicină.

El recunoaște că aspectul fizic l-a ajutat, dar a și trebuit să demonstreze, mai mult decât alții, că este un medic foarte bun. Alin Gabor își aduce aminte de momentele petrecute alături de tatăl sau, de cât de rebel era în liceu și cât de ahtiat după tatuaje și aflăm când s-a îndrăgostit prima dată.

Celebrul stomatolog ne spune ce îl leagă de soția lui, cântăreața Mălina Avasiloaie, cum s-a schimbat viața lui de când a devenit tată și cât de greu a câștigat primii bani din viața lui.

”Am început să culeg roadele”

Ești un medic stomatolog coborât parcă dintr-o revistă cu cei mai râvniți burlaci. Cum ai reușit să inspiri credibilitate, să te faci cunoscut și apreciat?

-Haha, mulțumesc de complimente, încep să le iau și eu ca pe niște complimente și să le și apreciez. De ce spun asta? Păi trăim momentan într-o țară în care prejudecățile încă sunt prezente, iar lucrul acesta m-a urmărit încă din liceu, mereu am fost oarecum desconsiderat pe parte intelectuală din cauza aspectului fizic, din cauză că făceam fotbal de performanță sau că eram și sunt un nonconformist înrăit, fiind un mare amator de tatuaje.

Toate astea au născut în mine o ambiție și mai mare de a demonstra că pot ajunge să fac de toate, dar într-un mod super organizat. Consider că am muncit foarte mult să mă fac remarcat, dar nu o zic ca laudă, doar vreau să evidențiez că, dacă îți dorești ceva, prin muncă poți obține. Am terminat liceul cu cea mai mare notă din liceu, am intrat primul la facultate, am fost șef de an, am scris o carte, am făcut doctoratul, master, cursuri, specializări, am ajuns să predau la universitate, să fiu invitat ca lector la diverse conferințe internaționale.

Cum te vezi astăzi?

-Ca să fiu sincer și să fac haz de necaz, nu sunt doar un ambalaj. Iar în ziua de astăzi am început să culeg roadele, aprecierea oamenilor, pacienți cărora le-am adus, și la propriu și la figurat, un zâmbet pe buze. Pacienții mulțumiți în primul rând, social media, apoi au ajutat la expunerea mea și automat mi-au confirmat și crescut credibilitatea.

“Trebuie să fiu un profesionist, nu am voie să încurc oalele”

Revenind tot la aspectul fizic, cât e de greu să faci față admiratoarelor care apar la cabinet și devin cliente?

-Haha, îmi plac întrebările. Sunt o grămadă de povești amuzante pe subiectul acesta. De când am început meseria aceasta mi-am setat mintea să fiu cel mai bun în domeniu, iar asta implică profesionalism maxim și nu am voie să încurc oalele. Trăim într-o țară unde avem cele mai frumoase femei și, automat, pacienții mei sunt predominant de sex feminin. Aici trebuie să recunosc că m-a ajutat aspectul fizic.

Și, cu toate acestea, îmi respect fiecare pacientă la fel de mult, sunt tratate cu maxim profesionalism și nu există loc de tentații. Automat, s-a creat și o selecție naturală a pacientelor, cele care își doreau cu adevărat tratamente dentare veneau și după un refuz elegant.

Cum a fost copilăria ta?

-Cred că am trăit o copilărie care, în ziua de astăzi, nu mai există. Ce pot spune, mă simt un om binecuvântat, protejat de cineva de sus, am crescut într-o familie plină de iubire, tradiție și principii sănătoase. Îmi iubesc, respect părinții și le sunt veșnic recunoscător. Eu fiind al doilea, mezinul familiei, am fost mereu privilegiat, iar asta mi-a dat posibilitatea să prind aripi, să îmi fac viața cum mi-am dorit-o.

“Când m-a văzut mama nu m-a primit în casă”

Îți mai aduci aminte vreo întâmplare de neuitat?

-Am una cu mama. Cum eram nonconformist, să va dați seama, eram în clasa a 7-a, jucam fotbal, idolul meu era David Beckham, iar într-o zi el s-a vopsit blond și și-a făcut o creastă, iar eu am ajuns la mama acasă la fel ca el la păr. Mama, fiind profesoară la liceul unde învățam, când m-a văzut, nu m-a primit în casă, ci m-a trimis la bunica să dorm, iar a doua zi dimineață la 8 am avut programare la frizer să mă vopsesc șaten înapoi.

Sfatul tatălui: “Am calculat și am decis să mă fac medic, m-am lăsat de fotbal”

Și cu tatăl tău ai vreo întâmplare, vreo amintire de neuitat?

-Întâmplarea care mi-a stabilit cumva direcția în viață sunt de fapt vorbele tatălui meu care a fost fotbalist, unul dintre cei mai buni din istoria României. Acesta mi-a zis în clasa a 12-a că, indiferent ce fac în viață, trebuie să fiu cel mai dedicat, pasionat, cu dorința de a fi cel mai bun și să nu mă las ghidat de bani, pentru că aceștia vor veni din inerție când pui suflet în ceea ce faci.

Atunci, am calculat și am decis să mă fac medic și m-am lăsat de fotbal. Nu mă înțelege greșit, fotbalul a fost prima dragoste, dar consider că sunt bine ancorat în realitate și știam că nu mă ridic la nivelul talentului tatălui meu, însă îmi doresc să fiu cel mai bun în domeniul meu și sunt convins ca voi ajunge acolo.

“Când m-am lăsat de fotbal, am simțit că un pic a fost dezamăgit”

Erai mai mult băiatul mamei sau al tatei? Cum a fost relația cu tatăl tău, marele fotbalist Romulus Gabor?

-Clar, eram băiatul mamei. Mama este cel mai bun prieten al meu și mă susține în tot. Pe tatăl meu mereu am vrut să-l fac cumva mândru, și știu că este cel mai mândru de mine, dar se exprimă diferit. El este genul de om modest care a muncit enorm pentru tot, cu principii foarte sănătoase. Asta mi-a inspirat, mereu, un respect, dar și o teamă, o teamă de a-l dezamăgi, iar când m-am lăsat de fotbal am simțit că un pic a fost dezamăgit.

Dar acum știu că este cel mai fericit și mândru pentru decizia mea. Aici a intervenit oarecum și mama, ea fiind profesoară de biologie m-a îndrumat către medicină, un al motiv pentru care am învățat enorm, să nu o dezamăgesc și pe mama.

Amintiri din liceu: “Am fost mereu un rebel”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau leader?

-Perioada liceului a fost cred cea mai frumoasă perioadă din viață mea, am legat prietenii adevărate, jucam fotbal. Am fost mereu un rebel, timid în primele 15 minute, haha. Consider că reușeam cumva să mă impun prin felul meu de a fi, cred că aveam puțin din toate și făceam un ‘pachet’ care cumva mereu a fost în față. Am fost șef de clasă, din clasa întâi, până am terminat facultatea, deci cred că mă pot cumva numi un fel de lider, dar diferit, genul ăla de șef care e prieten cu toată lumea.

Declari că ai fost mereu bursier în facultate și că n-ai avut nicio restanță. Asta pentru că ți-a plăcut sau erai ușor tocilar?

-Am fost ambițios! Sunt ambițios! Urăsc să învăț, dar, cum spuneam, vreau să fiu cel mai bun, plus mă ajută cred și materia cenușie.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Când m-am apucat de fotbal.

“Tentație a fost și va fi mereu, dar știu ce am acasă și sunt prea îndrăgostit”

Până să o cunoști pe Mălina cum te-ai descrie, fidel sau infidel?

-Mereu am respectat persoana care mi-a fost alături. Eu am un motto în viață, “Dacă nu pot să-l ajut, măcar să nu îi fac rău”. Nu vreau să fac rău nimănui, iar asta s-a transpus și în relația cu omul de lângă mine. Nu neg, tentația a fost și va fi mereu, dar știu ce am acasă și sunt prea îndrăgostit și fericit.

Încă din perioada facultății am fost remarcat de anumiți profesori și, astfel, încă din anul 3, am făcut parte din echipa de cercetare a universității. Toată perioada de studii de cercetare a culminat cu o carte scrisă, o carte de specialitate din care se predă. Toate se întâmplă cu un motiv. Cartea asta a fost biletul meu de intrare în facultate pentru a preda pe postul de asistent universitar.

Primii bani câștigați: “La sfârșitul unei zile de lucru venea și îmi arunca 30-50 de lei”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Da da. Primii bani pe care i-am câștigat m-au lăsat cu un gust amar. Lucram la un profesor din facultate, la clinica lui privată, ca student care ajută, învață și încercam să fur meserie, dar să știți că munceam când aveam liber și câte 12 ore. La sfârșitul unei zile de lucru, venea și îmi arunca 30-50 de lei cu mențiunea “Să îmi iau și eu un sandwich”.

Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani meritați i-am făcut la primul pacient după ce am terminat universitatea, făcusem vreo 1500 de lei. Am lucrat toată luna la același pacient. Cred că am ieșit cu prietenii în club și ne-am distrat, am sărbătorit.

“Copilul meu a venit să mă învețe ce înseamnă viața”

Cum este tatăl Alin? Ești echilibrat, te mai panichezi?

– să mă învețe ce înseamnă viața, cum să fiu mai temperat, cum să apreciez, cum să îmi apreciez părinții și tot ceea ce au făcut, iar eu nu mai contez, pentru că el și mama lui sunt pe primul loc. Eu vin la pachet… bonus.

“Mălina este varianta mea feminină”

Ce înseamnă Mălina pentru tine? Care este primul cuvânt care-ți vine în minte atunci când te gândești la ea?

-Nu e un cuvânt, dar pot spune că , este copia mea fidelă sau eu a ei. Aveam aceleași principii de viață, ne dorim aceleași lucruri, ne iubim, ne-am iubit nebunește din prima clipă, iar familiile noastre sunt trase la indigo, până și trecutul nostru este asemănător. Sunt cel mai norocos că a apărut în viața mea. Ea ;i cu bebe reprezintă totul pentru mine.

“Regret că nu am întâlnit-o pe soția mea mai devreme”

Ai avut vreodată un regret personal?

-Până să o întâlnesc pe Mălina, am considerat că sunt multe regrete în viața mea dar acum, dacă analizez, nu aș schimba nici măcar o virgulă. Totul se întâmplă cu un motiv. Poate regret că nu am întâlnit-o mai repede, ca să profit mai mult de timpul cu ea, dar poate nu știam să o apreciez și să o prețuiesc, poate nu eram pregătit.

Ai jucat vreodată la Loto?

-Da. Joc deseori. Pentru mine, loteria e câștigată, am tot ce mi-am dorit mereu, o familie frumoasă, sănătoasă și fericită. Mi-am dat seama prea târziu că sunt lucruri mult mai importante decât banii, dar nu vreau să fiu ipocrit, mi-ar plăcea să îi ofer și asta bebelui meu.

“Mă oftic zilnic când știu cât muncesc și câte taxe plătesc”

Ce ai face dacă ai fi, pentru o zi, președintele țării?

-Nu mi-aș dori asta, sunt “moșul” ăla morocănos care critică și ceartă pe toată lumea. Dar mi-ar plăcea să se înăsprească legislația, să se aplice mai mult, noi suntem un gen de nație care, dacă nu pui biciul pe noi, nu prea faci treabă. Mă oftic zilnic când știu cât muncesc și câte taxe plătesc și văd că batem pasul pe loc. Eu sunt dezamăgit de ceea ce oferă atât țara asta cât și noi ca popor.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Îmi doresc să pot ajunge la un echilibru între dorința de a fi cel mai bun, care mă împinge să muncesc ca un nebun, și timpul cu familia mea care contează cel mai mult. Pe plan profesional urmează o supraspecializare și cred că un nou master. Cine știe ce altceva îmi rezervă viitorul?