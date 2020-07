Cântăreața Lora, blocată în Bali de la începutul lunii martie. Când ar putea reveni în țară

Lora, pe numele adevărat Laura Petrescu, a plecat la începutul lunii martie într-o vacanță de două săptămâni în Bali, însă nu s-a mai putut întoarce în țară din cauza pandemiei de coronavirus care a închis aeroporturile lumii. Cântăreața a stat departe de casă în ultimele luni și abia așteaptă să se întoarcă.

Frumoasa artistă se bucură de experiența inedită din Bali, însă așteaptă cu sufletul la gură să revină în România pentru a-și relua cursul normal al vieții. Compania la care Lora are bilet i-a anulat în repetate rânduri zborul, însă speră să ajungă curând acasă.

Cântăreața are vești bune pentru fanii săi cărora le-a transmis că ar putea reveni în țară undeva spre finalul lunii iulie, mai ales că atunci este și ziua sa de naștere. Vedeta vrea să-și celebreze aniversarea în compania prietenilor, dorul de casă fiind unul uriaș.

Când s-ar putea întoarce Lora acasă, blocată în Bali de circa 5 luni

„S-a deschis aeroportul din Dempasar, capitala Bali, zboară anumite companii, nu și compania noastră. Ca să nu ne mai amâne de la săptămână la săptămână, am pus zborul pe 20 iulie.

Pe 23 e ziua mea de naștere și ar fi drăguț să fiu cu cei dragi. Îmi e dor de toată lumea, de țară, de călătorit prin țara mea.

Sunt curioasă dacă voi intra în izolare 2 săptămâni, am testele făcute”, a mărturisit vedeta într-o intervenție live în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Cum își ocupă timpul Lora în „țara adoptivă”, Bali

Îndrăgita artistă nu și-a imaginat nicio secundă că vacanța de vis se va prelungi atât de mult. Vedeta încearcă să vadă partea plină a paharului și s-a acomodat la kilometrii distanță de țară unde își ocupă timpul cu totul felul de activități.

În ultimele 5 luni Lora a călătorit foarte mult, a meditat, a filmat un videoclip în insula indoneziană și chiar a găsit un loc în care să cânte. Artista spune că este fericită, mai ales că nu este singură, ci alături de iubitul ei, Ionuț Ghenu, care o susține la orice pas.

„Am cunoscut o super trupă care cânta coveruri într-un bar, aici, în Bali. Eram pe scuter când am auzit muzica şi când am văzut că este o scenă şi cântă cineva acolo, era să sar de pe scuter. Am zis – baby, baby, opreşte aici, muzică!

Şi mă invită de fiecare dată când au muzica live pentru că am cântat acolo de drag”, a declarat cântăreața pentru Mediafax.