Cântăreața Mira, de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău / Foto

Cântăreața Mira, urmărită de peste 1 milion de oameni pe Instagram și peste 300 de mii de admiratori pe Youtube, a ajuns la spital, după ce i s-a făcut rău. Ea s-a fotografiat cu masca pe față și a lăsat un mesaj de încurajare pentru fani.

Tânăra artistă nu a fost internată în spital, semn că starea ei de sănătate a devenit mai bună după îngrijirile primite din partea personalului medical. Mira s-a simțit rău în cursul zilei de ieri, motiv pentru care a considerat să meargă direct la spital, la urgențe, pentru a fi consultată. „Totul este bine”, a menționat cântăreața.

După ce i s-au administrat mai multe perfuzii cu vitamine și s-au luat analize pentru a depista problemele de sănătate. După câteva ore, cântăreața a putut pleca acasă, după care a revenit pe pagina de Instagram cu diferite activități de-ale sale.

A avut un accident grav în 2017

În timp ce se afla în turneu cu trupa DJ Project, Mira a fost implicată într-un accident de mașină în care a fost la un pas să-și piardă viața. Un TIR s-a răsturnat peste autoturismul în care ea și colegii săi de trupă se aflau.

„Mă simt destul de ok. Încerc să mă simt ok. Nu prea ştiu, eu stăteam în spate cu laptopul în braţe. Am auzit o bubuitură, am ieşit din maşină, avem sânge pe faţă, scuipam sânge.

Am crezut că sunt desfigurată. M-a luat o femeie şi m-a întins pe iarbă. Nu ştiam ce s-a întâmplat. Simţeam că nu mai vine nimeni să ne salveze. A durat până a venit ambulanţa. Gino a ieşit înaintea mea din maşină. Eu m-am târât, am vrut să fug la oameni să sune la salvare.

Şoferul era încă în maşină, nu aveam nicio putere. (…) Trebuie să merg la estetician să văd dacă trebuie să cos rana. Mi s-a zis că e ok să las aşa”, a spus Mira la Acces Direct, după accident.