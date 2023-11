Cântăreț celebru, încercat de tragedii! Lovit de mașină de trei ori, și-a pierdut logodnica pentru alt artist

Cântărețul F.Charm a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre marile încercări ale vieții sale. Și nu a ascuns faptul că a trăit mari dezamăgiri, s-a luptat cu depresia, a fost dezamăgit crunt în dragoste și, colac peste pupăză, a fost victima a trei accidente rutiere cât se poate de grave.

F.Charm, lecție cruntă de viață după logodnică

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, F.Charm recunoaște că nu-i pare rău că s-a despărțit de fosta lui iubită, pe care o ceruse de soție, dar și că nu se va mai arunca cu capul înainte. Ba chiar, spune el, încă își așteaptă mireasa pentru că, pentru el, familia este totul. Și, într-un fel, a depășit momentul în care de la AlbNegru.

“Orice experiență din viață, pe plan amoros, carieră, familie sau prieteni îți consolidează gândirea și caracterul. Din acea experiență am învățat că nu trebuie să te arunci cu capul înainte chiar dacă totul este frumos și scopul omului este să-și facă o familie. A fost o perioadă frumoasă și cred că m-am grăbit cu o decizie, luat puțin de val. Nu-mi pare rău pentru ce am făcut, de niciun lucru din viața mea nu-mi pare. Și dacă va mai fi cazul, cu altă iubită, cu siguranță voi mai repeta.

Scopul omului este să-și facă o familie, să aibă urmași. Eu îmi doresc un copil, am făcut o piesă pe tema asta. Iar un copil făcut fără căsătorie și binecuvântarea de la Dumnezeu nu cred că ar ieși fericit și împlinit. Mama și tata trebuie să dea un exemplu. Dacă te arunci cu capul înainte, luat de val și de niște sentimente s-ar putea să nu mai fii rațional”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, F.Charm.

F.Charm, în depresie după hit-ul care l-a făcut celebru

F.Charm, alias Bogdan Vlăsceanu, activează în industria muzicală din 1997. Atunci a lansat piesa 30 de grade, chiar dacă, recunoaște el, ar fi vrut să promoveze altă melodie. Doar că, managerul său a insistat, iar succesul a fost unul uriaș, chiar neașteptat.

“Am scos piesa asta din întâmplare, aveam în plan să scot altceva. Managerul meu a auzit schița făcută pe un pian, doar refrenul, și mi-a spus s-o scot pe asta. Celei alese de mine îi stabilisem deja locația pentru clip. Eu nu pot să fac diferențe pentru că piesele sunt copiii mei. Eram semnat pe atunci la o casă de discuri și m-am dus în gând cu piesa mea. Le-am pus și melodia aleasă de manager, făcusem o strofă și un refren, iar în 10 secunde mi-au spus că se anulează tot, să scoatem ’30 de grade’. Toată lumea simțea numai eu nu”, povestește F. Charm.

După lansarea melodiei, artistul a avut primele probleme. A renunțat la colaborarea cu casa de discuri și lucrurile s-au înrăutățit grav. A avut, recunoaște el, noroc cu managerul pe care îl avea, cel care i-a dat, la propriu, banii necesari să trăiască.

“Când ești la o casă de discuri ți se spune să faci hituri. Nu-i condamn pentru că este un business, trebuie să facă și ei bani. La un moment dat mi s-a terminat contractul, eu făceam piese, dar niciuna nu era hit. Am intrat într-o depresie în care nu mă mai găseam pe mine. Nu mai știam cine sunt. Atunci a intervenit Florin, managerul meu. A fost singurul om care, un an de zile, mi-a plătit chiria și mi-a dat bani de mâncare. A fost singurul om care a crezut în mine.

”Am făcut totul cum mi-a plăcut mie”

Concerte nu mai aveam pentru că nu aveam hit-uri, în studio nu mai voiam să intru, eram în depresie toată ziua. Florin mi-a spus să am încredere în el, să intru în studio și să fac o piesă cum vreau eu. Așa s-a născut prima melodie, ‘Oaia neagră’. Am zis: de azi fac ce vreau eu, indiferent de ce spune lumea. Eu sunt ‘oaia neagră’ și nu mă mai interesează nimic”, povestește F.Charm.

Ușor, ușor, succesul a revenit, iar F.Charm a reușit să mai lanseze o duzină de hit-uri. Și albume, într-o perioadă, pe bandă rulantă. Se vindecase de depresie și a reușit să treacă peste probleme.

“De când am început să lucrez la albume am început să mă descopăr pe mine. Am făcut totul cum mi-a plăcut mie. Primul meu album, ‘Oaia neagră’, a avut 16 piese din care 3,4 melodii au fost hit-uri fără să le caut. Au trecut 3 luni și Florin mi-a spus că a venit timpul să mai fac un album.

Eram intr-o inspirație foarte mare și am mai făcut 22 de piese în 2 luni, cu tot cu clipuri. L-am lansat și 5 dintre ele au fost hit-uri. Mai trecea un an și mai scoteam un album și uite așa am ajuns, în 6 ani, la 9 albume”, ne spune F.Charm.

Artistul, lovit de mașină! De trei ori: “Mi-a distrus toată fața, am stat cu proteză de ciment în gură”

F.Charm recunoaște că a fost un copil problemă. Încerca să experimenteze o mulțime de lucruri, iar până prin clasa a zecea, când a descoperit muzica, avea și anturaje dubioase. Dar cel mai mult regretă acum că a speriat-o pe mama lui, în copilărie, atunci când .

“Primul accident de mașină mi-a distrus toată fața, am stat cu proteză de ciment în gură. A dat mașină 139 peste mine, la Apaca, când mă duceam să iau ‘bambilici’ pentru un joc. A doua oară s-a întâmplat pe trecerea de pietoni și așa de speriat am fost de trauma trecută încât tot eu am fugit de la fața locului.

Iar a treia oară se plimba unul fără permis în spatele blocului și a dat peste mine. Am intrat cu ambele picioare între roți, am reușit să-l scot pe primul dar peste celălat a trecut și mi l-a rupt în două. Îți dai seama ce era pe mama, când mă aducea câte-un vecin. Am făcut-o albă în cap”, povestește în exclusivitate pentru FANATIK, F.Charm.