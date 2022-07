Cântăreț cunoscut din România, la un pas de tragedie, după ce casa i-a fost inundată: „Apa a ajuns la prize”

Ticy, un cunoscut artist din România, a fost aproape de tragedie. O inundație provocată de o canalizare i-a distrus toată casă, iar apa a ajuns la prize. Norocul său a fost că, exact în momentul în care fiul lui s-a dat jos din pat, s-a întrerupt curentul electric.

Cântăreț cunoscut din România, la un pas de tragedie după ce i-a fost inundată casa

Ticy, a trecut printr-o perioadă dificilă. Din cauza instalației defectuoase a blocului în care locuiește, canalizarea s-a înfundat și toată apa a ajuns la el în casă.

Întregul apartament a fost distrus și, pentru că nu avea asigurare și nici timp să-i dea în judecată pe cei responsabili, artistul a fost nevoit să scoată aproximativ 5.000 de euro din buzunar pentru reparații, din spusele sale.

„În general, blocurile pe care le fac acum constructorii nu sunt făcute cum trebuie. Eu nu am știut chestia asta, că trebuie să ai o asigurare, n-am avut. Acum am, am dacă am schimbat tot.

S-a umplut canalizarea și a intrat apa la mine în casă. Era apa peste glezne. Mi-a distrus absolut tot, mobilă, pat, uși, parchet, am refăcut casa total.

Toată reparația am făcut-o pe banii mei. Dacă stăteam să mă judec acum, să alerg, rămânea casa așa și se infiltra în pereți și mai mult”, a explicat Ticy

Copilul artistului a fost în pericol

În momentul în care s-a întâmplat incidentul, artistul era la studioul de înregistrări, iar când a ajuns acasă, apa ajunsese deja până în dreptul prizelor.

Ticy este de părere că Dumnezeu l-a vegheat pe fiul său și, exact în momentul în care micuțul a coborât din pat, s-a întrerupt curentul. În caz contrar, ar fi existat riscul ca băiatul să fie electrocutat.

„Exact când s-a dat băiatul jos din pat, s-a luat curentul. Era apa foarte mare și a ajuns la prize. A trebuit să scot tot afară și să mă apuc repede să fac, să ne mutăm înapoi. Pur și simplu, nu mai aveam unde să stăm.

Am reușit să-i mut înapoi. Au stat la vărul meu acasă, noroc că a fost plecat în concediu. E greu. Băiatul plângea că vrea acasă”, a povestit cântărețul.