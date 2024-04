Capitala europeană care s-a umplut de oameni ai străzii, consumatori de droguri și prostituate: “Ferentariul e o glumă”

Dacă aveați impresia că în cartierul Ferentari din București se trăiește sub orice limită, aflați că într-o capitală europeană, care este printre cele cele mai vizitate destinații de către români, există o situație mult mai rea. Aproape la fiecare pas întâlnești oameni ai străzii, persoane drogate, sub influența alcoolului sau prostituate.

Capitala europeană cu un peisaj dezolant. Este plină de cerșetori, prostituate și oameni sub influența drogurilor și a alcoolului

Este vorba despre Atena, capitala Greciei. Locul arată de nerecunoscut și l-a lăsat fără cuvinte pe cel care a surprins imaginile. Un celebru vlogger, Cosmin Avram, a imortalizat momentele despre care spune că nu și le-a imaginat vreodată într-o zonă atât de populară.

”Vedem care este viața, cum trăiesc oamenii. Vă spun din start că așa ceva nu ați mai văzut. Cel puțin nu în Europa. Televiziunile nu vă prezintă așa ceva. Toată lumea încearcă să ascundă aceste lucruri. Este greșit, din punctul meu de vedere. Aceste lucruri nu trebuiesc ascunse, din contră, trebuiesc scoase la vedere pentru ca autoritățile sau persoanele competente să facă ceva în privința asta”, a precizat celebrul vlogger, pe contul său de

Oameni care se injectează pe stradă, din mers, în Atena

Tânărul youtuber a mers în două dintre cele mai rău-famate cartiere din Atena, Omonia și Victoria. A avut parte de un șoc de cum a pășit în aceste locuri. A văzut seringi pe jos, aproape la fiecare pas, dar și persoane care nu se sfiau să meargă cu injecțiile în mână și chiar să se injecteze în văzul tuturor.

”Sunt foarte multe seringi pe jos. Nu vezi pe unde calci pentru că este întuneric. Doamne ferește! Nu glumesc, așa ceva nu am văzut de când sunt și am avut șansa să vizitez câteva țări dubioase până acum. Dar ca aici, nicăieri, nicăieri. Ferentariul este o glumă pe lângă ce am văzut în această seară pe aceste străduțe și cu cât merg mai mult, cu cât văd mai multe locuri, cu atât mă minunez mai tare. E incredibil, oamenii pur și simplu merg cu seringa în mână pe stradă și se injectează din mers”, a detaliat vloggerul.

Cosmin i-a sfătuit pe cei care îi urmăresc activitatea fiindcă își periclitează viața. Ceea ce i-a mai atras atenția au fost oamenii care aprovizionau zona cu seringi nefolosite sau oamenii care fumau din aceleași recipiente.

În timp ce mergea pe străzile din Omonia și Victoria, Cosmin Avram s-a trezit urmărit de o prostituată. De altfel, tânăra încerca să intre în conversație aproape cu oricine vedea și se punea în fața mașinilor, la trecerile de pietoni.

Bordeluri mascate în săli de cinema în Atena

Vloggerul a rămas fără cuvinte și când a asistat la o negociere dintre o prostituată și un client. Femeile se vând pe bani foarte puțini, din care o parte împart traficanților sub a căror ”protecție” sunt. Mai mult, Cosmin a fost uimit și de faptul că o țară unde ortodoxismul predomină este legală căsătoria între doi bărbați sau între două femei, deși biserica s-a opus vehement.

”Negocia domnul. Ea a spus 10 euro, 10 minute, el – 10 euro, 20 euro de minute. Dacă tot discutăm despre aceste lucruri în clipul de astăzi, vreau să vă spun că aici bărbații se pot căsători cu alți bărbați, femeile se pot căsători cu alte femei.”, a mai precizat youtuberul.

În apropierea blocului unde și-a luat cazare, Cosmin . Tarifele aici sunt între 10 și 30 de euro, iar astfel de locuri ar funcționa legal și sunt deschise non-stop. Cele mai multe fete/femei provin din Europa de Est.

Pe lângă toate acestea, vloggerul a filmat și case înconjurate de garduri de sârmă ghimpată, semn că locatarii se tem de cei aflați pe străzi. ”În caz contrar te trezești cu acești oameni în interior, sparg geamurile și intră și pun stăpânire pe loc, după care va fi foarte, foarte greu să-i dai afară pentru că acești oameni au mari probleme, probleme din toate punctele de vedere, va fi foarte greu să te înțelegi cu ei.” , a mai detaliat Cosmin.