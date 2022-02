Căpitan pe teren, eroină în timpul liber! Vedeta lui Sheffield United a pus pauză carierei pentru a ajuta victimele pandemiei COVID-19

Sophie Bradley-Auckland este una dintre jucătoarele reprezentative ale fotbalului feminin din Anglia. Are 28 de selecții în echipa națională, cu care a participat la Campionatul Mondial din 2011, și patru selecții pentru naționala olimpică a Marii Britanii, care a evoluat la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012.

Sophie Bradley-Auckland, o mamă dependentă de fotbal și de viața celor care o înconjoară

Fundaș de meserie, Bradley-Auckland are un CV impresionant. Înainte să ajungă la Sheffield United, în 2021, ea a mai jucat pentru Nottingham Forest, Leeds United, Lincoln Ladies/Notts County, Doncaster Rovers Belles și .

No better feeling than game day 🔴 — Sophie Bradley-Auckland (@sophiebradley2)

„Devine din ce în ce mai dificil odată ce ești mamă. Merg la meciuri fără să mă odihnesc prea mult, deoarece copiilor mei nu le prea place somnul. Un Red Bull, un Lucozade și uite așa reușesc să trec peste fiecare meci, cu zâmbetul pe buze de cele mai multe ori. Excepție, atunci când pierdem. Nu suport să pierd.

Așa cum spunem noi fetele între noi, suntem la foc automat. Muncim încontinuu pentru că iubim ceea ce facem, deși nu avem nicio zi de pauză. Cred că dacă n-am fi iubit acest sport, nu am fi făcut toate aceste sacrificii pentru a fi în formă și a ne prezenta bine în ziua meciului”, a declarat Sophie Bradley-Auckland, pentru .

A renunțat la fotbal temporar în plină pandemie de coronavirus

Oricât de obositoare pare viața ei, Sophie se simte o femeie fericită și împlinită. Luni de zile, ea a renunțat să mai joace fotbal din cauza pandemiei de coronavirus. În ultimul an al ei la Liverpool, pentru care a jucat în perioada 2018-2020, englezoaica a agățat ghetele în cui ca să îi ajute pe locuitorii azilului Edenhurst, din Nottingham, pe care îl administrează și care este în deținut de familia sa.

„Imediat ce a apărut COVID-19, am renunțat la fotbal. Știam cât de serioasă este problema. Știam că trebuie să iau o decizie. Aveam membri ai familiei care locuiau la azil, dar, pentru mine, toți locuitorii de la Edenhurst sunt ca și familia mea, oricum. Eu și rudele mele nu am mai ieșit nici măcar la restaurant. Am făcut doar cumpărături online.

Nu am făcut altceva decât să ne izolăm și să avem grijă de acei oameni de care ne pasă atât de mult. Am făcut foarte multe sacrificii, dar nu am niciun regret. Aș face-o din nou, fără să stau pe gânduri”, a adăugat jucătoarea lui Sheffield United.

Sportiva de 32 de ani s-a simțit vinovată în momentul în care a trebuit să nu mai permită alte vizite la azil, decât cele ale cadrelor medicale. Decizia s-a dovedit însă una corectă, prevenind astfel răspândirea virusului.

În loc să își mai găsească timp pentru fotbal, Sophie a fost preocupată să îi ajute pe cei din azil să țină legătura cu cei dragi, care veneau să îi vadă la ferestre, și a cumpărat un sistem de comunicare de tip interfon.

În mai 2020, FA a luat decizia de a întrerupe campionatul feminin de fotbal. Știind că va putea reveni pe gazon abia când va trece pandemia, Sophie Bradley-Auckland a decis să aibă un al doilea copil, Harley, care tocmai a împlinit zece luni.

With football being put on hold due to the virus and my work commitments a new adventure began

Our hearts have been stolen for the second time

Welcoming The new addition to our family Harley 💙Born on 25.3.21 Weighing 7lb 3

The return to football has never changed — Sophie Bradley-Auckland (@sophiebradley2)

„O să mă retrag doar când vreau eu”

După sarcină și după ce numărul de cazuri de COVID-19 a scăzut și în Marea Britanie, Bradley-Auckland nu și-a dorit altceva decât să revină pe terenul de fotbal. În mai 2021, ea a semnat cu , acolo unde s-a reîntâlnit cu managerul pe care l-a avut la Liverpool, Neil Redfearn.

„Am ales să joc pentru Sheffield United tocmai pentru că Neil este antrenor. Se comportă exemplar cu mine, atât ca om, cât și ca jucătoare. Înțelege faptul că muncesc cu normă întreagă și că am și doi copii”, a explicat fotbalista.

Beyond excited for my next chapter with looking forward to getting started #25 — Sophie Bradley-Auckland (@sophiebradley2)

Sophie a avut parte de o cumpănă în carieră între iulie 2014 și februarie 2016, atunci când a stat departe de gazon după ce a suferit nu mai puțin de trei operații la genunchi. A fost momentul în care s-a gândit că nu va mai putea practica niciodată sportul pe care îl iubește și așa s-a hotărât să preia frâiele azilului.

„După ce am reușit să revin în fotbal și după COVID-19, mi-am dat seama că sunt născută să nu renunț niciodată. Multă lume s-a gândit că sunt terminată. Dar eu am spus întotdeauna că nu mă voi retrage decât când vreau eu să mă retrag”, a conchis fosta internațională a Angliei.