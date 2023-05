Care e diferența dintre un șofer amator și un șofer profesionist. Cum îți dai seama cine conduce mai bine, potrivit marelui pilot de raliuri Titi Aur, expert în domeniu. Fostul mare pilot de raliuri a explicat cum putem face diferența dintre șoferul profesionist și cel amator, în cadrul emisiunii ”DC Conducem”.

Care e diferența dintre un șofer amator și un șofer profesionist

Așadar, ce face diferența între un șofer profesionist și unul amator? Aparent nevoia de a conduce, pentru că Titi Aur crede că și gospodinele sunt șoferi profesioniști, dacă sunt obligate să-și ducă copiii la școală cu mașina și nu au o altă variantă. Asta, chiar după nopți nedormite sau cu dureri de cap, conform .

ADVERTISEMENT

între șoferul profesionist și șoferul amator. Asta nu e dată nici de câte grade ai permis și nici de ce scrie pe contractul de angajare. Șoferul profesionist este cel care este obligat să conducă indiferent de condițiile personale și de mediu. O femeie care e casnică și care nu face altceva decât să-și ducă la școală copiii, din punctul nostru de vedere este șofer profesionist.

, după o noapte nedormită, după necazuri în familie, cu stare psihologică proastă, afară plouă, ninge, e ceață, etc, iar el trebuie să plece cu mașina. Că ești șofer pe mașina de pâine, că ești șofer pe autobuz, sau ești femeie casnică și îți duci copiii la școală, din punctul nostru de vedere ești șofer profesionist”, a explicat Titi Aur cam care ar fi definiția șoferului profesionist.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de gospodina care își duce copiii la școală, care e șofer profesionist, un șofer amator e acela care conduce când vrea, cum vrea, în funcție de nevoie. Așadar, un bărbat care preferă să ia autobuzul spre lucru sau taxiul, lăsându-și mașina acasă, este cu siguranță un șofer amator, spre deosebire de o gospodină șoferiță.

”Șoferul amator este cel care se trezește dimineața și spune: Astăzi nu mă simt bine, nu conduc. Mă duc cu autobuzul, cu taxi, etc. O să conduc atunci când am eu chef. Ăla este șoferul amator, chiar dacă are toate gradele pe permis. Asta face diferența. Dacă în fiecare zi ești obligat, prin natura serviciului, să te urci în mașină, indiferent de condiții și de starea pe care o ai, iar aici nu vorbesc de cazuri extreme, când ești bolnav grav, ești șofer profesionist.

ADVERTISEMENT

Șoferul profesionist, spre deosebire de șoferul amator, trebuie să știe să acționeze, să reacționeze și să se pregătească încât să nu facă accident, să se deplaseze în siguranță în orice fel de condiții de vreme și indiferent de condițiile personale pe care le are“, a explicat Titi Aur.

Între timp, șoferi profesioniști sau amatori, Titi Aur le-a oferit un sfat de aur șoferilor: cum și când să folosească lichidul de parbriz, într-un mod corect. ”Dacă nu folosim lichidul de parbriz de vară sau de iarnă la ştergătoare atunci când trebuie, iar nu e bine. Acum suntem în perioada de primăvară, să spunem, dar încă folosim lichid de iarnă. Dacă nu plouă, nu îl folosim.

ADVERTISEMENT

Mai avem şi prin portbagaj ceva lichid într-un bidonaş, îl punem şi pe ăla, şi ne trezim că ajungem la final de aprilie, început de mai, când sunt multe insecte, că dăm cu lichid de parbriz şi geamul nu se curăţă. De ce? Pentru că lichidul de iarnă nu dizolvă insectele”, a explicat Titi Aur.