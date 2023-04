Secret important dezvăluit de Titi Aur. Ce nu trebuie să facă niciodată șoferii

Secret important dezvăluit de Titi Aur. Faimosul pilot de raliuri a dezvăluit ce nu trebuie să facă niciodată șoferii atunci când vine vorba de folosirea lichidului de parbriz de iarnă atunci când vremea se încălzește. ”Nu faci decât să te enervezi, apare acea clisă pe parbriz. Aşa se produc accidentele”, a declarat Titi Aur.

Secret important dezvăluit de Titi Aur

Fostul pilot de raliuri le explică românilor că unele decizii ar trebui luate doar în cunoștință de cauză, pentru a evita accidentele. “Dacă nu schimbăm filtrul de polen, în afară de faptul că aerul nu va fi bun, nu va fi suficient, în caz de ploaie sau frig, geamurile maşinii vor fi aburite.

ADVERTISEMENT

De asemenea, dacă nu am geamurile bine curăţate, mai ales iarna, riscul este să nu am vizibilitate, să nu văd un pieton sau o altă maşină care nu îmi dă prioritate”, a explica Titi Aur pentru într-o emisiune dedicată pasionaților auto.

de parbriz să fie folosit doar atunci când trebuie. De exemplu, pe vreme de primăvară, exceptând vremea de iarnă de iarnă din anumite zone ale României, Titi Aur explică cât de important e să fie urmați mai mulți pași.

ADVERTISEMENT

”Dacă nu folosim lichidul de parbriz de vară sau de iarnă la ştergătoare atunci când trebuie, iar nu e bine. Acum suntem în perioada de primăvară, să spunem, dar încă folosim lichid de iarnă. Dacă nu plouă, nu îl folosim.

Mai avem şi prin portbagaj ceva lichid într-un bidonaş, îl punem şi pe ăla, şi ne trezim că ajungem la final de aprilie, început de mai, când sunt multe insecte, că dăm cu lichid de parbriz şi geamul nu se curăţă. De ce? Pentru că lichidul de iarnă nu dizolvă insectele”, a completat fostul pilot de raliu.

ADVERTISEMENT

, pe lângă faptul că șoferii se vor enerva cu siguranță pentru că nu au vizibilitate. Așadar, cel mai bine ar fi ca lichidul de iarnă să fie scos când se încălzește și înlocuit cu lichidul de vară.

”Şi atunci ne enervăm, nu avem vizibilitate, se face acea clisă pe geam. Cu cât consumăm mai mult lichid, cu atât se întinde mai mult acea clisă. Şi dintr-o tensiune din asta ajungem să facem accident. Sunt lucruri banale, simple. Corect ar fi să scoatem lichidul de iarnă când se încălzeşte, şi să punem lichidul de vară. Dar nu facem asta, fie pentru că nu ştim, fie pentru că nu suntem atenţi!“, a declarat Titi Aur la DC News.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Titi Aur a explicat la cât timp trebuie schimbat lichidul de frână, tot pentru a evita accidentele și pentru a prelungi viața mașinii. “Lichidul de frână trebuie să stea maximum doi ani. Lichidul mai performant poate sta şi trei ani, dar nu mai mult. Dacă eu am maşina de opt ani şi nu am schimbat niciodată lichidul de frână, nu pot avea pretenţia să am aceeaşi eficienţă la o frânare la limită”, a declarat Titi Aur pentru sursa citată.