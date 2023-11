Care e secretul succesului lui Nicușor Stanciu: “Femeia te ridică”

Nicușor Stanciu este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști în momentul de față. În exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri neștiute despre succesul de care se bucură celebrul fotbalist. Iar cea căreia i se datorează o mare parte din realizări este chiar soția jucătorului, Andreea.

Anamaria Prodan, relație strânsă cu Nicușor Stanciu: “I-am trimis o inimă”

Cunoscuta impresară are o relație extrem de apreciată cu toți jucătorii. În special cu Nicușor Stanciu, pe care îl și impresariază, dar îl apreciază enorm pentru faptul că este un familist convins. Anamaria Prodan ține să felicite fotbaliștii de fiecare dată, cu ocazia unei reușite. Iar astfel ei știu că celebra impresară este alături de ei cu sufletul.

“L-am sunat imediat, după secunda 2 de glorie și i-am trimis o inimă. Eu în timpul meciului le scriu lor, când dau gol sau sunt faze importante. Și lui Denis i-am trimis o inimă mare și lui Stanciu.

Ei știu ce înseamnă când trimit eu o inimă mare. E o iubire absolută. Stanciu e un om minunat, un familist cum puțini se nasc. Își divinizează familia, soția și copiii. Este un băiat care a avut o relație minunată cu soția lui și înainte. Ei sunt de mulți ani împreună”, a declarat Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Anamaria Prodan era supărată pe soția lui Nicușor Stanciu: “Mi se părea că îi ia din performanță”

Anamaria Prodan a făcut mărturisiri neașteptate. Impresara a declarat faptul că a fost supărată pe Andreea, soția lui Nicușor Stanciu. Asta din cauza faptului că fotbalistul, îndrăgostit fiind, își focusa atenția pe aleasa sa.

“El așa a fost educat și așa este și familia lui, pentru acest fapt el e astăzi e numărul 1 din toate timpurile. Eu am fost și la nunta lor. La început am fost supărată pe Andreea, soția lui, mi se părea că îi ia mult prea mult timp din performanță. El era atât de îndrăgostit încât pleca după antrenamente la Alba cu mașina și se întorcea imediat.

Se ducea să o vadă și se întorcea. Am fost supărată și am hotărât cumva ca ea să vină și să stea cu el în București. Doar că ea avea facultate și niciodată nu a vrut să renunțe la facultate. Atunci am înțeles ce fel de fată este ea.

Ce relație frumoasă au, ce relație frumoasă au și cât de bine se înțeleg familiile între ele. Și într-adevăr, în momentul în care a terminat facultatea, a venit lângă el și l-a ajutat să devină bărbatul și familistul care este astăzi”, ne-a mai spus Anamaria Prodan.

Nicușor Stanciu, alegerea perfectă: “Femeia te ridică sau te coboară”

Anamaria Prodan a spus că o parte din succesul lui Nicușor Stanciu i se datorează și soției sale. Asta pentru că Andreea cea mai bună versiune a lui. Lucru care, așa cum l-au observat toți analiștii sportivi, și la , este, acum de necontestat. Nicușoș Stanciu chiar este liderul Naționalei României. În plus, celebra impresară mai spune că Stanciu are cu ce se mândri. Deoarece soția lui provine dintr-o familie bună și și-a dorit să aibă propria meserie.

“În general o femeie te ridică sau te coboară. Când femeia are educație și provine dintr-o familie frumoasă și a făcut ceva în viața asta, este cu siguranță un plus. Andreea nu era o femeie antrenată prin oraș. Ea nu era o femeie trecută pe la toți fotbaliștii, ea nu făcea parte din damele Bucureștiului.

Era o fată crescută într-o familie superbă. O fată care a făcut o facultate nu pe scări, ci pe băncile școlii. Andreea e o fată care și-a dorit enorm ca el să fie liniștit, să facă performanță, iar ea să aibă o meserie în mână”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru FANATIK.