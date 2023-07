Care este numele complet al Alinei Sorescu. Puțini români știu ce prenume are în buletin

Deși este de mulți ani în lumina reflectoarelor, Alina Sorescu ascunde, încă, secrete. Într-un interviu acordat recent, artista a dezvăluit că mai are încă un nume, pe care doar cei mai apropiați oameni ai săi îl știu.

Care este numele complet al Alinei Sorescu

Alina Sorescu este în lumina reflectoarelor de mulți ani, timp în care se poate spune că s-a maturizat în fața publicului. De altfel, ultima perioadă din viața sa nu a fost deloc una ușoară. , lucru pe care l-au ținut ascuns cât de mult au putut.

ADVERTISEMENT

Dar Alina Sorescu este, în general, o persoană discretă în ceea ce privește viața personală. Așa se face că abia recent a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că mai are o pasiune pe care puțină lume o știre, dar și un alt prenume.

În buletin, Alina Sorescu este trecut altfel decât o știu toți românii. „Mă mai cheamă și Luminița și fac colecție de cercei”, sunt lucrurile mai puțin cunoscute despre ea, pe care vedeta le-a dezvăluit într-un interviu acordat pentru

ADVERTISEMENT

Câte clasa are Alina Sorescu

De altfel, chiar dacă publicul din România o știe drept o cântăreață de succes, artista a fost de-a lungul vieții sale o elevă eminentă. astfel că a fost șefă de promoție la liceu.

În plus, a terminat cursurile a două facultăți. Are un master și cursuri de formare profesională. „Eu am învățat bine și la școală, și la liceu, și la facultate! Am fost șefă de promoție la liceu, am luat cea mai mare notă la BAC.

ADVERTISEMENT

Am făcut două facultăți, am făcut master. Mi-a plăcut mie, nu învățam că mă punea cineva! Îmi plăcea să mă duc pregătită, pentru că viața mea a fost împărțită între turnee și școală”, a declarat Alina Sorescu, citată de România TV.

Pe de altă parte, înainte de a se ocupa de trupa Picii lui Soreasca, fosta soție a lui Alexandru Ciucu s-a asigurat că știe ce face. „Eu am patalama (n.r. certificat de studii) de profesoară! Am terminat fostul liceu Pedagogic – Colegiul Național Elena Cuza.

Când am început povestea cu picii lui Soreasca, am urmat cursurile de psiho-pedagogie din cadrul departamentului ce formează cadre didactice la Facultatea de Știinte ale Comunicării. Eu, de mică ,am fost așa, să știu din toate, să mă asigur că mă pricep la toate!”, a mai spus Alina Sorescu.