Care sunt atuurile cu care Războinicul Eduard Gogulescu a intrat la Survivor România. E hotărât să câștige: ”Merg la sală de 5 ani”

Eduard Gogulescu s-a alăturat echipei Războinicilor cu forțe proaspete și dorința de a ajunge până în finală. Tânărul în vârstă de 23 de ani este pregătit să renunțe la confortul de acasă și la cea mai mare pasiune a sa, muzica, pentru că a demonstra că este un adevărat supraviețuitor, iar înainte de a pleca în jungla dominicană, FANATIK a discutat cu Războinicul și a aflat mai multe despre temerile, motivațiile și gândurile cu care a pășit la Survivor România 2023.

Cine este Eduard Gogulescu? Primul interviu înainte de a pleca la Survivor România 2023

La două luni de când s-a dat startul noului sezon Survivor România, a show-ului de la Pro TV , printre care și Eduard Gogulescu, care s-a alăturat cu entuziasm echipei Războinicilor. Chiar de la intrarea în competiție, tânărul a dezvăluit că își dorește să-și pună amprenta asupra tribului său.

„Numele meu este Eduard. Am 23 de ani. Sunt DJ. Am venit aici, în primul rând, pentru că sunt o persoană dependentă de adrenalină, de situații de disconfort. Am venit să aduc forțe noi Războinicilor, chit că n-au nevoie.

Mie mi s-a părut că nu au nevoie, dar de ce nu? Nu strică o forță în plus. Și motivație. Fără motivație nu ai cum să ajungi mai departe și niciodată în finală. Așa că, am venit să câștig!”, a declarat Eduard Gogulescu la Survivor România 2023.

Eduard Gogulescu este cunoscut în lumea muzicii sub numele de DJ Eres și provine dintr-o familie în care arta primează: mama și sora lui fiind instructoare de dans. De altfel, muzica, alături de cei dragi, o să fie și lucrurile care o să-i lipsească cel mai mult tânărului.

„O să-mi fie greu să nu știu dacă ei sunt bine și la fel de greu să nu îi văd pentru o perioadă lungă de timp. De asemenea, muzica, sunt dependent de muzică, este lucrul care mă motivează și mă face să mă simt bine în fiecare zi”, a declarat Eduard Gogulescu pentru Faimos.

Cea mai mare provocare cu care Eduard Gogulescu se confruntă la Survivor România 2023

Totuși prima dragoste a Războinicului nu este muzica, ci sportul. Eduard Gogulescu merge la sală în fiecare zi încă din adolescență, ceea ce cu siguranță îi va fi de folos pe traseele grele de la Survivor România 2023.

„Pasiunea mea pentru sport a început de când eram mic, am practicat numeroase sporturi și până și acum, când pasiunea mea s-a îndreptat spre mixat, sportul a rămas prezent aproape în fiecare zi în viața mea. Merg la sală de 5 ani aproape zilnic”, ne-a spus Eduard Gogulescu.

Deși este încrezător și îi place și echipa în care a ajuns, considerându-i pe Războinici „un grup de oameni frumoși și pe exterior și pe interior”, Eduard Gogulescu este conștient și de existența provocărilor pe care la va întâmpina în jungla dominicană.

„Pe lângă lipsa hranei, probabil sentimentul să nu dezamăgesc. Mereu am vrut să demonstrez că pot mai mult și sper să reușesc să dau tot ce e mai bun din mine până la final”, sunt temerile cu care Eduard Gogulescu se confruntă când vine vorba despre Survivor România 2023.

Eduard Gogulescu: „Când fac un lucru cu pasiune, dau tot ce e mai bun din mine”

Înainte ca publicul să apuce să-l cunoască pe măsură ce competiția Survivor România 2023 înaintează, Eduard Gogulescu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce și-ar dori să știe toți cei de acasă despre el.

„În primul rând, când fac un lucru cu pasiune, dau tot ce e mai bun din mine. Apoi, sunt o persoană reală, sper să mă vadă toți așa cum sunt eu cu adevărat. Și sper să motivez lumea de acasă să-și trăiască viața la maximum și să se bucure de tot ce le apare în cale”, a concluzionat, pentru FANATIK, Eduard Gogulescu.