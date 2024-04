Carlo Ancelotti și Pep Guardiola, reacții după Manchester City-Real Madrid 1-1: „Real nu moare niciodată“!

Manchester City a primit vizita spaniolilor de la Real Madrid, în returul sferturilor Ligii Campionilor. După meciul din tur, terminat cu scorul de 3-3, se anunța spectacol pe Etihad Stadium, sub privirile a 52.000 suporteri.

Carlo Ancelotti, mândru de echipa sa și respectuos cu City

, acolo unde o aștepta Bayern Munchen. Bavarezii au trecut cu scorul de 1-0 de Arsenal, chiar pe Allianz Arena. Turul va avea loc pe 30 aprilie în Germania, iar returul pe 7 mai pe Santiago Bernabeu.

Carlo Ancelotti a discutat despre partida cu City, una unde antrenorul a dezvăluit că era sigur de calificare. Tehnicianul italian a nominalizat câțiva jucători, printre care portarul-minune Andriy Lunin, dar și .

„Madrid a făcut-o de multe ori, este această insignă. În schimbul de focuri eram convinși că ne vom califica. Andriy a avut un joc fantastic. Îmi place foarte mult când o echipă se sacrifică, se luptă. Pe lângă calitate, acesta este singurul mod de a câștiga aici.

Toți au fost bătut foarte bine (n.r. penalty-urile). Am fost foarte surprinși de Rüdiger, pentru că nu ne-a mers bine cu penalty-urile în acest sezon, dar toți s-au descurcat bine.

Acesta este Madridul. Fac parte din acest grup. Sunt foarte mândru. [..] Din partea noastră, din punct de vedere defensiv, ne-am descurcat foarte bine. City a încercat să creeze o mulțime de probleme. [..] Ne-a felicitat pentru calificare (n.r. Pep Guardiola), ne-a urat noroc. El este un gentleman.”, a spus la conferința de presă post-meci Carlo Ancelotti.

Pep Guardiola, nu crede în ghinion

Pep Guardiola a declarat că nu regretă desfășurarea meciului, iar Real Madrid nu s-a calificat pe noroc. Tehnicianul spaniol a spus că jucătorii lui City sunt distruși după pierderea calificării, dar vor merge mai departe.

„Nu regret ce am făcut. În alte sporturi am fi câștigat cu statisticile noastre, dar acesta este lucrul minunat la fotbal. Johan Cruyff a spus că norocul nu există și sunt de acord cu el. Nu am putut înscrie în seara asta.

Doare, dar ce mod fantastic de a pierde. Ne simțim rău în seară asta și va trebui să ne ridicăm. Ce pot să le spun acestor jucători? Trebuia să arătăm că suntem noi înșine și că ceea ce am făcut. Nu a fost suficient, OK“, a spus Pep Guardiola după meciul pierdut la penalty-uri.