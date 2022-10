Carmen Brumă a ajuns în fața magistraților. Motivul pentru care iubita lui Mircea Badea a fost chemată la Tribunal

Carmen Brumă, la fel ca multe alte vedete din România s-au confruntat cu câteva probleme la un moment dat. Mai multe firme cu produse de slăbit se foloseau de imaginea acestora, în realitate fără niciun fel de contract sau vreun acord.

În 2019, Carmen Brumă a depus o plângere penală în acest sens. Tot atunci, ea le recomanda tuturor celor care o urmăresc să nu cumpere pastilele la care se făcea reclamă, pentru că nimic nu este real și ea nici măcar nu le promovează.

Carmen Brumă a depus plângere penală la Tribunal

Deși plângerea a fost depusă în urmă cu aproape trei ani de zile, de abia de curând, iubita lui a fost cheamă la Tribunal pentru a da explicații în acest sens.

Carmen Brumă spune că o rețea de escroci s-ar fi folosit de numele și de imaginea ei pentru a-și vinde produsele de slăbit, deși ea nu le încercase niciodată. Având în vedere situația, vedeta a fost nevoită să meargă în instanță pentru a-și face dreptate.

”O reţea internaţională de escroci îmi folosea numele, imaginea, pentru a vinde nişte produse de slăbit, cu care eu nu aveam nicio legătură, despre care habar n-aveam, nu le încercasem nicidoată. Eu am făcut ceea ce trebuia să fac, am făcut plângere penală la momentul respectiv, am mers la televizor, am avertizat oamenii să nu cumpere pentru că în niciun caz nu sunt încercate de mine, că nu am habar despre acest lucru şi că este o înşelătorie, am scris pe paginile mele de socializare, am postat inclusiv plângerea penală şi am aşteptat ca justiţia să-şi facă treaba”, a spus , la Antena Stars.

Și alte vedete din România au fost afectate

Dezamăgitor este, spune ea, faptul că din 2019 și până acum, oamenii legii nu au luat niciun fel de măsură. De abia în urmă cu o săptămână, avocatul acesteia a fost contactat, iar cei doi au fost invitați pentru a da detalii despre plângerea penală.

Între timp, nici escrocii nu au mai activat, pentru că și alte persoane publice a căror imagine a fost folosită au depus plângere penală. Însă chiar și așa, vedeta este deranjată de ce s-a putut întâmpla.

”Am aşteptat în 2019, în 2020, în 2021 şi în 2022 până acum o săptămână, când avocatul meu a fost sunat de către poliţie, şi a fost invitat împreună cu mine să dau detalii despre această plângere penală.

Între timp, situaţia nu mai există pentru că escrocii, prin 2021, au încetat, au vândut pe spatele meu de s-au săturat şi au trecut la alte persoane publice, pentru că nu am fost doar eu în situaţia asta, sunt foarte multe persoane publice din România care au păţit lucrul acesta şi, din câte ştiu, eu sunt singura care a făcut plângere penală”, a mai povestit iubita lui Mircea Badea.