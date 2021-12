Carmen Brumă, despre relația și nunta cu Mircea Badea: ”Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami”

Carmen Brumă este una dintre cele mai cunoscute figuri ai curentului de viață sănătoasă din România, iar relația ei cu Mircea Badea întâmpină, adeseori, întrebarea legată de nuntă, cu atât mai mult cu cât, deja, cei doi au 20 de ani de când sunt împreună și un băiețel de șapte ani.

Mai mult, a explicat vedeta, în relația lor nu este loc de gelozie, iar prezentatorul TV de la Antena 3 nu s-a lovit, niciodată, de ”verificări” venite din partea frumoasei sale partenere de viață.

Carmen Brumă nu vrea să audă de căsătorie

Carmen Brumă a explicat, pentru , că, în ciuda faptului că relația ei cu Mircea Badea se desfășoară în condiții cât se poate de bune, ea nu este dispusă, cel puțin nu încă, să se căsătorească cu el. Iar asta în ciuda faptului ă Mircea Badea a cerut-o în căsătorie, Carmen Brumă refuzând categoric.

ADVERTISEMENT

Iar acum, a decis să explice și motivul pentru care a refuzat să devină soția lui Mircea Badea, vedeta explicând că, în fapt, ea nu crede în ideea de relație ”betonată” de acte. Și nici în monogamie, așa cum prevede, cel puțin social, o căsătorie.

„El a spus la TV, în văzul lumii, că m-a cerut, că mi-a dat inel și că eu am refuzat. Deci să risipim această compasiune cu biata Brumă. E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva. În poze, sunt foarte măritabilă (…)

ADVERTISEMENT

Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment. De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă.

În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami”, a explicat Carmen Brumă pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Carmen Brumă, pe șleau, despre infidelitate

Carmen Brumă a mai vorbit la televizor și despre infidelitate și despre secretul relației pe care o are cu Mircea Badea, explicând că, de fiecare dată, încearcă să îl lase să se bucure de spațiul său și nu îl verifică niciodată. E adevărat, a explicat Carmen Brumă, ea nu a fost niciodată geloasă și, probabil, Mircea Badea a avut grijă să nu îi ofere motive pentru a deveni.

”Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice: Dă-mi și mie repede telefonul. Dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el. Cum să am parolele de la contul lui?

ADVERTISEMENT

Niciodată nu-l sun să-l întreb: Bună, unde ești?. Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a mai explicat, la Antena Stars, Carmen Brumă.

E adevărat, nici nu pare să fie prea gelos, prezentatorul TV fiind chiar încântat de fotografiile care mai de care mai fierbinți pe care Carmen Brumă le postează pe conturile ei de socializare.

ADVERTISEMENT

Iar fotografiile despre care vorbim sunt, cel mai adesea, ipostaze în care Carmen Brumă poartă ținute sumare, unele care să îi pună în evidență formele perfecte, practic reclamă pentru sfaturile de nutriție, diete și sport pe care ea le oferă, contra cost, celor care vor să îi calce pe urme.