Carmen Grebenișan, probleme de sănătate după Survivor România: “Am avut un șoc”

Carmen Grebenișan s-a confruntat cu probleme de sănătate după participarea la Survivor România 2023. Vedeta a avut o problemă care le-a dat bătăi de cap și altor concurente.

Ce probleme de sănătate a avut Carmen Grebenișan după Survivor România

Creatoarea de conținut a participat la Survivor România 2023 și . Vedeta a rezistat aproape cinci luni în jungla din Republica Dominicană, dar s-a ales cu probleme de sănătate în urma reality show-ului de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

La fel ca majoritatea femeilor din competiție, blondina s-a confruntat cu retenția de apă. Din acest motiv, fosta Faimoasă a pus și câteva kilograme în plus.

“Așa este, retenția de apă a fost una dintre cele mai pregnante probleme și se aplică și altor concurente, nu doar mie. Treptat, lucrurile revin la normal, dar e nevoie de răbdare.

ADVERTISEMENT

Am avut un șoc când am ajuns acasă, dar am înțeles că asta înseamnă participarea la Survivor și faptul că am ajuns până la final, mi-am dat vreme și înțelegere”, a declarat fosta concurentă din echipa Faimoșilor pentru .

După participarea la reality show, Carmen Grebenișan avea 62 de kilograme, o greutate pe care nu a mai avut-o până acum. Din fericire, tânăra a început slăbească și așteaptă să revină la silueta pe care o avea înainte de a intra în competiție. Fosta Faimoasă merge regulat la sală și este atentă la alimentație.

ADVERTISEMENT

“Am început să dau jos din kilograme, așa este. Vreo două s-au dus deja, la restul încă mai lucrez, deci nu am ajuns la silueta de dinainte de Survivor.

Așa cum spuneam și anterior, am acceptat și am înțeles, așa că nu am pus o presiune absurdă asupra mea. Am început să merg la sală, am fost atentă la ceea ce am mâncat și treptat voi reveni! (zâmbește)”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Carmen Grebenișan, alergii după lunile petrecute în Republica Dominicană

De asemenea, în afară de faptul că s-a ales cu câteva kilograme în plus, cu acneea în timpul competiției. Odată ce a revenit în România, a apelat la câteva proceduri faciale, care au dat rezultate.

ADVERTISEMENT

“Am avut și din acest punct de vedere un șoc, deoarece nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva. Dar iată ce se întâmplă când îți asumi participarea într-un astfel de show și te implici 100%”,a adăugat ea.

Însă problemele nu se opresc aici, pentru că vedeta a dezvoltat și unele alergii. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că sunt alte condiții în Republica Dominicană, neobișnuite pentru cei care vin din alte țări.