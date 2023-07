Cum se simte Carmen Grebenișan după cinci săptămâni de la terminarea Survivor. Ce obstacole are vloggerița

Carmen Grebenișan a oferit noi detalii despre viața sa de după Survivor România 2023. În jungla din Republica Dominicană, vloggerița a supraviețuit cinci luni și a ajuns până în finală. Cum se simte acum, după cinci săptămâni de la terminarea competiției?

Carmen Grebenișan, destăinuiri despre obstacolele după terminarea Survivor România 2023

. Deși nu s-a bucurat de acestea, vloggerița s-a ales în mod sigur cu mai multă notorietate și mai mulți admiratori.

Finalista de la Survivor are în prezent mici obstacole în ceea ce privește adaptarea la viața pe care o ducea până să se înscrie în emisiune. A mărturisit că încă nu și-a intrat în ritm pe deplin. Din fericire, îl are alături pe soțul ei, Alex, cu care acum se află în vacanță, în Spania, și care o ajută să se redescopere.

”Realist, nu mi-am intrat încă în ritm, trebuie să fiu sinceră. Simt că încă mă adaptez – la ideea de a posta constant ceea ce fac, de a mă gândi la planurile pe următoarele zile, la a-mi face un calendar pe ore.

În acest moment, îmi doresc să stau acasă, alături de Alex, soțul meu, și să avem timp pentru noi. De altfel, răspund la acest interviu din Spania, din prima noastră vacanță de la revenire. Simțeam nevoia să fugim puțin și încă să nu fiu nevoită să răspund la mailuri sau telefoane”, a precizat Carmen Grebenișan pentru

Cum a reușit Carmen Grebenișan să reziste cinci luni în jungla din Dominicană

Tot pentru sursa menționată, vedeta a precizat că a avut momente la Survivor România 2023 când voia să renunțe și să se întoarcă mai rapid printre cei dragi, de acasă. De fiecare dată a încercat să se încurajeze de una singură, repetându-și că nu este o fire care să cedeze ușor.

dar a încercat să reziste eroic, iată, până în marea finală. Carmen Grebenișan este recunoscătoare pentru voturile pe care le-a primit din partea celor apropiați și din partea fanilor. Fără acestea nu crede că ar fi reușit să treacă de consiliile când era nominalizată pentru eliminare.

”A fost un moment în care dorul de casă, de ai mei și dorința de a reveni la ale mele au fost puternice, dar am realizat că eu nu cedez, că nu sunt genul de persoană care fuge. Am intrat în Survivor cu o dorință clară: să rămân eu, să-mi testez limitele. Și am făcut asta zi de zi, probă cu probă și experiență cu experiență”, a mai detaliat vloggerița.

Scurtă biografie a lui Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan este o tânără în vârstă de 30 de ani, originară din Cluj-Napoca, și care și-a câștigat notorietatea datorită online-ului. Face parte din lumea influencerilor, iar postările sale sunt foarte apreciate de generația actuală. La celebritatea sa a contribuit și prietenia strânsă pe care o are cu Alina Ceușan, unul dintre cei mai apreciați vloggeri din țară. Cele două apar în multe materiale, împreună.