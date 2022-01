Carmen Șerban, mărturisiri stranii după o cumpănă prin care a trecut de curând: „Aș fi fost de mult la trei metri sub pământ”

Carmen Șerban s-a confruntat cu una din cele mai mari probleme de care se poate lovi un artist. Cântăreața de muzică de petrecere a fost extrem de solicitată la sfârșitul lui 2021, iar la un moment dat a rămas fără voce.

Bănățeanca a crezut că nu-și va mai putea onora prezența la spectacolele pe care le avea de susținut de sărbători.

Totul a pornit imediat după Crăciun, în drum spre România. Vedeta s-a pricopsit cu o răceală în condițiile în care urma să susțină un spectacol de Revelion, în Spania, la o comunitate de români de acolo.

Carmen Șerban a rămas fără voce

Carmen a apelat la medici pentru a-și drege vocea, dar și la duhovnic. Artista a făcut câteva mărturisiri ciudate pentru mulți, spunând că problemele sale cu vocea ar fi fost cauzate de niște energii negative pe care le-a primit.

a spus că a răcit pe avionul care o aducea din Londra spre București și că s-a temut foarte tare că nu va mai putea cânta la Madrid, acolo unde era programată pentru seara de Revelion.

„Am cântat de Crăciun la Londra, în fața a aproape 500 de oameni. Am răcit cred că pe avion. Îmi erau înghețați genunchii. Mi-am pierdut vocea. Nu mai puteam să spun bună ziua. Nu am făcut Covid, că mi-am făcut test PCR”, a spus Carmen Șerban la

S-a panicat nițel, iar apoi a început să ia tot felul de vitamine, crezând că se va face bine. Nu și-a revenit cu una, cu două, fapt pentru care a stat de vorbă cu doctorii, dar a ținut cont și de sfatul părintelui care o consiliază în momentele de cumpănă.

„Am început să fac rugăciuni”

„Mi-a dat prin cap că ceva nu e în regulă. Am stat de vorbă și un doctor. Am început să fac rugăciuni și spre seară mi-am dres vocea. Am sunat duhovnicul din România. Am vorbit și cu un practician în medicina complementară”, a completat muziciana din Banat.

Vedeta susține că Dumnezeu a ajutat-o să își recapete vocea, mulțumită sfaturilor transmise de duhovnicul ei.

„Aveam un foarte mare dereglaj energetic, de la oameni. Preotul meu a făcut multe dezlegări. A citit molitvele, alea-alea, și apoi mi-a revenit vocea, pe la 1-2 ziua. Dacă nu ar fi fost Dumnezeu, aș fi fost de mult la trei metri sub pământ”, a mai zis Carmen Șerban.