Carmen Șerban, surpriză uriașă pentru mama sa. De ziua ei, i-a îndeplinit cel mai mare vis: „A avut emoții”

De ziua mamei sale, Carmen Șerban i-a îndeplinit acesteia una dintre cele mai mari dorințe. Femeia a visat întotdeauna să cânte, dar soțul nu a lăsat-o. Acum, la 73 de ani, a înregistrat o piesă împreună cu fiica sa.

Carmen Șerban a înregistrat o piesă împreună cu mama sa

Carmen Șerban și-a dorit să-ți răsplătească mama pentru tot ceea ce a făcut pentru ea. Astfel că, de ziua ei, la 73 de ani, i-a făcut acesteia un cadou inedit. Au înregistrat împreună o piesă.

Ideea a pornit chiar de la cea care i-a dat viață. Femeia și-a dorit întotdeauna să cânte, dar soțul i-a interzis acest lucru. Între căsnicie și pasiune, a ales-o pe cea dintâi. La polul opus,

„Tatăl meu i-a zis: ‘Ori cu mine, ori cu cântatul!’. Bine, ea a mai trecut printr-o căsătorie, are doi copii. Ea nu a renunțat la căsnicie pentru visul ei, dar eu am ales visul meu profesional și sunt fericită. Așa e viața!”, a dezvăluit artista, conform

Așa se face că, anul trecut, pe 29 octombrie, atunci când au ieșit la masă, vedeta a primit de la mama sa o foaie pe care erau scrise câteva versuri. Femeia și-a dorit ca fiica sa să le cânte.

Dar cântăreața nu s-a rezumat doar la atât. A continuat textul și a pus la cale un plan pentru a înregistra piesa împreună cu cea care a adus-o pe lume și și-a sacrificat viața pentru binele său.

„Nu a fost ceva programat! De ziua ei de naștere anul trecut, în 29 octombrie, eram la un restaurant, iar ea mi-a dat peste masă un bilețel: ‘Mamă, uite, ți-am făcut un text să-l cânți’. Erau acolo câteva versuri de început.

M-am uitat la versuri, am băgat biletul în geantă și într-o dimineață am zis să-i fac pe plac mamei, dar n-aveam cum să cânt că fata mea e din Timișoara, apoi am lucrat 4 sau 5 ore la versuri. Ideea a fost a mamei, eu am dezvoltat-o și a ieșit o piesă foarte faină”, a mai spus Carmen Șerban.

A refuzat la început

Pentru a convinge să meargă la studio, a mințit-o pe mama sa. „Eu i-am zis mamei sa meargă cu mine la studio, ea nu a vrut, dar i-am zis că vine cu mine să cânte. A avut emoții, nu a vrut să comunice cu mine! Eu am vrut să-i fac o surpriză!”, a completat Carmen Șerban.