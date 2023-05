Casa care bate toate anunțurile de vânzare de pe OLX. Cât costă, de fapt, o locuință în insula Thassos. Nu îţi iei nici măcar o garsonieră la periferia Bucureştiului de banii care te fac proprietar în Grecia

Românii care își caută o locuință în insula Thassos au de unde alege. Prețurile sunt mai mici decât o garsonieră de la periferia Bucureștiului. Mai mult de atât, niciun anunț de pe OLX nu poate concura cu o astfel de ofertă.

Cât costă un apartament pe insula Thassos din Grecia

Este bine cunoscut faptul că insula Thassos este destinația preferată a multor români. Chiar și așa, cei care vor să nu mai ducă grija cazărilor, ale căror prețuri diferă de la o perioadă la alta, pot să devină proprietari ai unei case.

Un anunț ne-a atras atenția și nu poate fi comparat cu nimic altceva. Cât costă o casă pe insula Thassos? Ai rămâne surprins, pentru că la o astfel de sumă

Conform unui anunț de pe site-ul , un apartament cu o suprafață de 52 m² se vinde cu doar 17.000 de euro. Da, ați auzit bine. Prețul pentru un metru pătrat este de doar 327 de euro, conform anunțului.

Iar proprietatea este una cu adevărat fabuloasă. Aceasta a fost construită în anul 2008, iar dincolo de preț vine și cu un spațiu generos. Astfel, dacă vrei să o achiziționezi te bucuri de o baie, un dormitor, dar și de subsol destul de mare.

De asemenea, în anunț se menționează faptul că certificatul de performanță energetică nu este necesar pentru această proprietate. După cum putem observa, zona nu este nici ea una rea, ci este înconjurată de spații verzi.

Cât costă o casă cu piscină în Grecia

Iar acesta nu este singurul anunț care i-ar putea interesa pe turiștii români.

Acest oraș este situat la doar 120 de kilometri de Atena, 34 de kilometri de Corint și 100 de kilometri de Patras. Iar dacă ar fi să comparăm prețurile pentru o astfel de locuință din România, la noi în țară s-ar putea să plătim sute de mii de euro pentru o locație de acest tip.

Ce alte dotări are casa cu piscină? Dincolo de faptul că este aproape de plajă, aceasta are o magazie, o baie, dar și un subsol și o curățătorie destul de mari. Subsolul are 60 de metri pătrați, iar parterul alți 60. Acolo găsim un balcon, o cameră, un salon, dar și o bucătărie și o toaletă. Iar la etajul 1 avem de asemenea, o suprafață generoasă de 40 de metri pătrați, două dormitoare, balcon, dar și o baie pe măsură.

Thassos, locul unde poți să începi o afacere

Așadar, îți dorești o casă de vacanță într-un loc exotic, dar crezi că nu îți permiți? Thassos, insula grecească cunoscută pentru apele cristaline și plajele cu nisip fin, îți poate oferi o soluție surprinzător de accesibilă. Uneori, o vilă cu vedere la mare și piscină costă mai puțin decât un apartament în București!

În plus, aici vei găsi o varietate de proprietăți de vânzare la prețuri convenabile, de la vile de lux până la apartamente cu balcon, terasă sau loc de parcare inclus. Cu ajutorul agențiilor imobiliare din Grecia, poți găsi cea mai bună ofertă pentru tine.

Thassos este și o destinație populară pentru închirieri de vacanță, oferind activități în aer liber, gastronomie locală și atractii turistice. Nu mai sta pe gânduri, investiția într-o proprietate în Thassos poate fi o oportunitate excelentă de afaceri sau start-up în turism. Află mai multe despre cazare, proprietăți imobiliare și pachete promoționale accesibile pe site-urile agențiilor imobiliare din Grecia.