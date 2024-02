Casă din Timișoara, spulberată de explozia unei butelii. Patru copii, cu vârste între 1 și 5 ani, au ajuns la spital

Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au intervenit sâmbătă după-amiază în Timișoara după ce o casă a fost făcută praf în urma exploziei unei butelii. Șase persoane, care se afla în locuință, au reușit să iasă de sub dărâmături, fiind transportate la spital.

Casa din Timișoara, spulberată de explozia unei butelii

O explozie a avut loc sâmbătă după-amiază, în jurul orei 14.30, într-o casă din sudul municipiului Timișoara. Autoritățile au intervenit de urgență cu mai multe echipaje de salvare. Din primele informații, deflagrația s-ar fi produs în urma exploziei unei butelii.

La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale ISU, inclusiv pentru stingerea incendiilor, însă, din fericire, deflagrația nu a fost urmată de o explozie. Totuși, locuința a fost făcută praf, ferestrele și acoperișul locuinței fiind făcute praf.

De asemenea, autoritățile au precizat că niciuna dintre persoanele aflate în casă în momentul exploziei nu a fost prinsă sub dărâmături, trei adulți și patru copii reușind să iasă singuri din locuința distrusă. „Astăzi, 10.02.2024, la ora 14:21, am fost solicitați să fim intervenim in urma unei explozii produse la o locuință, neurmată de incendiu, pe strada Dimineții din Timișoara.

De urgența s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere, un autocamion cu container multi-risc, un buldoexcavator și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple. La fața locului sunt alocate două ambulanțe SAJ.

Din primele informații nu sunt persoane surprinse sub dărâmături. Trei adulți și 4 copii au reușit să se salveze din locuință. O persoană de sex feminin este evaluată medical, suferind atac de panică”, se arată într-un comunicat al .

Patru copii cu vârste între 1 și 4 ani, la spital

Autoritățile au mai precizat că șase persoane, dintre care pentru îngrijiri medicale. Dintre adulți însă doar o persoană a avut nevoie de îngrijiri, una dintre acestea mergând ca însoțitor la unitatea sanitară.

Pompierii ISU au precizat că nu au fost persoane prinse sub dărâmături. Din imaginile surprinse de către presa locală la fața locului se poate vedea cum locuința a fost distrusă aproape în totalitate. Acoperișul pare extrem de afectat, țiglele de pe casă fiind împrăștiate în jur.

De asemenea, se poate observa cum și casele din jur au fost avariate. Autoritățile nu au venit cu un comunicat oficial privind cauzele deflagrației, însă din primele informații ar părea că a fost vorba de explozia unei butelii.