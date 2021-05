Căsătorie de protest într-un supermarket din Miercurea Ciuc. Unde au stat preotul și invitații

Căsătorie de protest într-un supermarket din Miercurea Ciuc. Doi tineri au ținut morțiș să arate că restricțiile pe timp de pandemie nu sunt cele mai gândite de autorități.

Culmea, la falsa ceremonie a participat și un preot, printre clienții veniți la cumpărături. De altfel, ideea i-a venit chiar administratorului unui restaurant din localitate.

Nemulțumit de restricțiile impuse în România pentru prevenirea înmulțirii cazurilor de COVID-19. Totul s-a desfășurat la finalul lunii trecute.

Căsătorie de protest într-un supermarket din localitatea Miercurea Ciuc

In imaginile facute publice se poate observa ca la eveniment a participat intreg alaiul convocat in astfel de situatii. Adică au fost invitați, nași, nuntași

“Casatoreste-te intr-un supermarket! Acolo ai voie. Daca vrei sa-ti unesti destinul cu partenerul tau de viata, nu o poti face la restaurante sau in salile special amenajate pentru asta, deoarece sunt inchise, iar organizarea de evenimente este interzisa.

Cu toate acestea, poti face oricand acest lucru in orice centru comercial, respectand un set minim de masuri epidemiologice.

Am dovedit noi ca se poate. Acolo orice se poate. Am organizat o nunta intr-un centru comercial din Sfantu Gheorghe cu tot ce trebuie: mireasa, mire, preot, martori si fotograf, in plus, ne-am ales si cu o multime de invitati.

Muzica nu am cerut, dar am primit. Mentionam ca aceasta reprezentatie a comunitatii noastre nu a fost indreptata impotriva centrelor comerciale.

Ci mai degraba a avut scopul de a atrage atentia asupra nedreptatilor si inegalitatilor din sistem”, se arata in mesajul organizatorilor.