Câştigă Rapid şi fără Rrahmani?! Meciul cu UTA, analizat la Fanatik SuperLiga: „Va găsi Bergodi soluţii”

. Atacantul kosovar s-a accidentat grav în preliminariile lui Euro 2024. La FANATIK SUPERLIGA s-a dezăbătut cum vor arăta giuleștenii fără el, la Oradea, în meciul cu UTA.

Rapid, primul test fără Rrahmani. Câștigă meciul cu UTA?

Primul meci al Rapidului fără Albion Rrhamani este cel care deschide runda a 13-a din SuperLiga. Echipa lui Cristiano Bergodi o va înfrunta la Oradea pe UTA Arad, vineri, 20 octombrie, de la ora 21:00.

„Un meci deschis oricărui rezultat. Rapid într-o nouă structură de joc probabil, fără Rrahmani, să vedem dacă îl bagă pe Kevin Soni acolo.Va fi un meci strâns. UTA joacă bine cu echipele bune. Poate produce surpriza”, a comentat Alin Buzărin.

Cu jurnalistul n-a fost însă de acord rapidistul Robert Niță. „Du-te, bă, de aici. Păi ce arbitraj a avut UTA cu FCSB? e 2 solist! Au zece puncte. Nu sunt de acord că UTA poate produce surpriza. Cred că Rapid se va impune. Teren neutru. Va găsi Bergodi soluții. Poate să fie și Papeau, poate Soni”, a declarat Niță.

„Terenul neutru de la Oradea va însemna 10.000 de spectatori” – Alin Buzărin. „Dintre care 3000 de rapidiști” – Robert Niță. „Nu cred că vor fi atât de mulți rapidiști. Maxim 1500” – Cristi Coste.

Horațiu Feșnic arbitrează UTA – Rapid

Pentru meciul de la Oradea dintre UTA și Rapid, Comisia Centrală a Arbitrilor a avut o delegare controversată. La „centru” se va afla nimeni altul decât Horațiu Feșnic, cel care a devenit celebru, în sens negativ, după ce, în play-off-ul sezonului trecut, asupra lui Florinel Coman, respectiv Andrea Compagno.

„Același Feșnic de la Rapid – FCSB?” – Vivi Răchită. „Victorie Rapid!” – Robert Niță. Arbitrul în vârstă de 33 de ani va fi ajutat de la două linii de asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, în timp ce Florin Ovidiu Mazilu va îndeplini rolul celui de-al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Doru Claudiu Lucaciu.

