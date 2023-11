„Câștigăm duminică la Craiova acasă!” Nicolescu, declarația care poate trezi Dinamo!

. Bucureștenii au dominat partida, dar în final au fost învinși după un penalty controversat acordat în prelungirile partidei.

Dinamo merge la Craiova să câștige

Pentru Dinamo, penultima clasată, echipă ce nu a mai câștigat în campionat de le 18 august, de la un duel cu FC Voluntari, se pregătește de un derby cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Duminică, cele două echipe se vor duela pe stadionul Ion Oblemenco, într-un meci ce se anunță a fi foarte spectaculos. Ambele echipe nu trec prin cea mai bună perioadă, .

Andrei Nicolescu, unul dintre proprietarii lui Dinamo, anunță că, dacă echipa va juca așa cum a jucat în meciul cu UTA, sunt șanse mari ca partida să fie câștigată.

ADVERTISEMENT

”Noi dacă reușim să ne menținem starea, credința mea este că vom câștiga duminică la Craiova acasă. Au avut meciul în mână, puteam să câștigăm 100%.

Dacă aveam aceiași stare de spirit și aceiași echipă de a ne ajuta unul pe altul și emulație, pe mine m-au impresionat, îmi pare rău că nu am reușit să câștigă.

ADVERTISEMENT

Nu zic de minutul 78, la ratarea imensă, dar gândiți-vă că în prima repriză am avut cel puțin trei ocazii ca să închidem meciul. Hai să facem o analiză calumea și concretă, mie mi se pare că declicul ăsta pe care îl tot așteptăm e iminent, nu îmi dau seama unde se va întâmpla, dar eu cred că echipa a arătat foarte bine la meciul de aseară.

Când am ajuns acolo, eu nu am reușit înainte de meciul de cupă să stau foarte mult cu ei, dar imediat după meciul de cupă am stat împreună mult timp de vorbă, chiar s-a creat o stare foarte bună, s-a văzut în joc. Dacă reușim să menținem această stare, vor apărea și rezultatele cât mai curând”, a spus Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Pentru Dinamo urmează o perioadă complicată. După meciul cu Universitatea Craiova, iar mai apoi duelurile cu FCSB și Sepsi din campionat, dar și un meci cu Oțelul, în Cupa României.

HORIA IVANOVICI te așteaptă la cea mai tare emisiune sportivă din România: FANATIK SUPERLIGA. Aceasta este LIVE în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, doar pe FANATIK.RO. Reluarea emisiunii are loc, de la ora 17:30, pe Facebook și Youtube.

Dinamo merge la Craiova cu gândul la victorie