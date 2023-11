UTA – Dinamo, ora 18:00, în etapa 15 din SuperLiga. Rednic își înfruntă marea dragoste. Echipele de start

Dinamo: Golubovic – C. Costin, Lucas Alves, Homawoo, Amzăr – N. Roșu, Bena, Ilic – Ghezali, Abdallah, Politic. Rezerve: Began – De Moura, I. Roșu, Gregorio, Larrucea, Iglesias, Bani, Patriche, R. Grigore. Antrenor: Ovidiu Burcă.

UTA Arad: F. Iacob – Conte, Stolnik, Dumitrașcu – Căpușă, C. Mihai, Freitas, Fabry – Micovschi, Luckassen, Ofosu. Rezerve: Kucher, Carp, Diogo Rodrigues, Omondi, Stahl, R. Pop, Iurasciuc, Cooper, Marku. Antrenor: Mircea Rednic

Meciul UTA – Dinamo are loc luni, 6 noiembrie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei a 15-a din SuperLiga. Va fi un duel în alb și roșu, cum implicații serioase în zona de jos a clasamentului. UTA are 15 puncte și ocupă locul 14 iar câinii sunt cu o treaptă mai jos, pe primul loc retrogradabil, cu 10 puncte. Arădenii au făcut cinci remize și s-au impus la Craiova, cu FC U 1948, câinii au pierdut noțiunea timpului de când nu au mai câștigat un meci.

Unde se joacă meciul UTA – Dinamo

Întâlnirea UTA – Dinamo se dispută luni, 6 noiembrie, de la ora 18:00, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, în etapa a 15-a a turului SuperLigii. Practic este ultimul meci considerat pe teren propriu al arădenilor, din etapa următoare urmând a începe returul sezonului regulat. Dinamo a jucat în Cupă vineri chiar cu FC Bihor, la Oradea, a folosit multe rezerve și a scos doar un egal, 1-1.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, antrenorul UTA-ei, se află ca de fiecare dată când întâlnește Dinamo cu o altă echipă, în fața unui moment special, pentru că îl leagă enorm de multe amintiri de acest club și ca jucător și ca antrenor. Rednic a făcut apel la suporteri să fie prezenți la Oradea în număr cât mai mare. De cealaltă parte se constată de la meci la meci o reducere a numărului de suporteri care vin la partidele lui Dinamo.

Cine transmite la TV partida UTA – Dinamo

Partida se joacă luni, 6 noiembrie, de la ora 18:00, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, în etapa a 15-a din SuperLiga și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK. RO. în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Oradea luni, 6 noiembrie, va fi o zi frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin, fără ca preciptațiile să dea în vreun fel bătaie de cap. Maxima zilei va ajunge la amiază la 16 grade iar până la ora partidei mai poate scădea cu maxim două grade. Arbitrul jocului este unul dintre reprezentanții noului val, Adrian Moroiță din Ploiești.

Ce jucători lipsesc din confruntarea UTA – Dinamo

Mircea Rednic nu este prea încântat de faptul că are destule absențe la meciul cu Dinamo, dar spune că îl salvează numărul mare de jucători din lot, 30 și are astfel de unde alege. Sunt out cu probleme medicale grecul Stroungis, Alexandru Benga și sârbul Vucenovic iar titularul de fundaș stânga, Abeid, e plecat în Mauritania pentru a lua o nouă viză pentru România și pentru echipa națională, cu meciuri de calificare la Cupa Africii.

ADVERTISEMENT

nu îl are pe Borudșanu, campionul necontestat al ghinioanelor, pentru că abia își revenise după o accidentare serioasă și acum a făcut o ruptură de ligamente cu complicații la menisc, având șanse să mai revină pe teren abia spre finalul campionatului, când se va intra în fazele de play-off și play-out.

Cote la pariuri la jocul UTA – Dinamo

Deși UTA joacă prin vecini partidele de pe teren propriu casele de pariuri acordă clar prima șansă la victorie alb-roșiilor din Arad, la cota de 1,90. Dacă însă ceilalți alb-roșii, din Ștefan cel Mare vor reuși prima victorie din august încoace vom avea cota de 4,40. Șansă dublă 1X are cotă 1,25 și șansă dublă X2 ajunge la 1,90. Gol marcat UTA are 1,25, gol Dinamo 1,60.

ADVERTISEMENT

Din 2002 până acum s-au jucat doar cinci meciuri de campionat și unul de cupă între cele două echipe, ca urmare a faptului că arădenii au fost ani buni în eșaloanele inferioare. Și avem trei rezultate de egalitate și două succese Dinamo cu UTA gazdă plus un meci de cupă, tot la Arad, scor 3-1 pentru câini.