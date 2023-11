Ivaylo Petev, prezentat ca antrenor al Universității Craiova. Mihai Rotaru, alături de bulgar. Video

Patronul oltenilor a dezvăluit în urmă cu două zile la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că care va primi un contract pe trei ani.

Universitatea Craiova l-a prezentat pe Ivaylo Petev în funcția de antrenor

Ivaylo Petev, care a fost , a fost prezentat în funcția de antrenor principal la Universitatea Craiova, iar la conferința de presă a fost prezent și patronul Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

”Sunt pentru prima dată într-o conferință de presă și sper să fie una care să aducă noroc. Am venit aici cu aceleași sentimente pe care le avem cu toții cei care suntem suporteri ai Universității Craiova.

Am venit nu doar cu speranță, am venit cu îndredere, de aceea am decis ca eu să fiu cel care îl prezint pe domnul Petev Ivaylo. Eu sunt cel care trebuie să-i ureze succes și sunt cel care trebuie să-l asigure că voi fi alături de el în toată această perioadă în ceea ce trebuie să facem noi, în ceea ce trebuie să schimbăm și în ceea ce înseamnă atingerea scopurilor noastre”, a declarat Rotaru.

ADVERTISEMENT

Petev a evitat să vorbească de titlu

Ivaylo Petev s-a arătat încântat de faptul că poate lucra la un club atât de important ca Universitatea Craiova și după ce i-a mulțumit patronului a vorbit de ceea ce urmează să facă la formația din Bănie.

”Este foarte important pentru tot clubul ca fiecare să dea totul și Universitatea să arate așa cum trebuie. E echipa care m-a dorit cel mai mult din întreaga carieră și asta înseamnă respect. Ambițiile mele și ale patronului sunt aceleași.

ADVERTISEMENT

Eu am jucat cu jucători români, am și antrenat jucători români. Am o părere bună despre ei. Urmăresc și campionatul, așa că e firesc să-ți iei informații. Este timp și pentru titlu. În acest moment nu este cel mai important lucru. Cel mai important e să pregătim echipa și să câștigăm fiecare meci.

Oriunde lucrez, lucrez din toată inima. Dacă nu îți faci munca 24 de ore din 24, n-ai succes. Eu nu trăiesc din trecut. Trecutul e statistică. Mâine e o zi nouă, trebuie să ne dezvoltăm. Eu trebuie să fac cunoștință cu echipa. Infrastructura e ok. Trebuie să muncim. Fără muncă nu există succes”, a spus bulgarul.

ADVERTISEMENT

Bulgarul vine cu 3 oameni noi în staff-ul Craiovei

”Am văzut multe meciuri ale Craiovei, știu jucătorii, trebuie să-i cunosc mai bine. Am respect foarte mare pentru poporul român, pentru jucători. Cunosc generația lui Hagi, a lui Lăcătuș. Suntem doar la câțiva kilometri unii de alții.

Derby-ul Olteniei a fost fenomenal. Trebuie să felicit toți fanii. Aici e infrastructură, sunt fani, trebuie să ne străduim să jucăm mereu în Europa. Contractul e până-n 2026. Or să vină trei persoane din staff-ul meu, am lucrat cu ei în Bosnia și la Ludogoreț.

Pe termen scurt, cel mai important este duminică. Mai avem 7 meciuri până la sfîrșitul anului și e important să obținem cât mai multe puncte. Respect orice adversar, dar pentru mine cea mai importantă e echipa mea.

Faptul că patronul e aici înseamnă respect. N-am știut că-i în premieră. Așteptările sunt mari, e normal. Prima dată trebuie să menținem un nivel bun, fără oscilații. Avem potențial, putem câștiga orice meci. Dinamo e Dinamo. Indiferent de formă, numele este mare. Important e cum vom acționa noi. Trebuie să ne prezentăm bine.

Cu Eugen Trică m-am înțeles bine. Mihai Stoichiță mi-a fost antrenor, acum douăzeci și ceva de ani, ținem legătura. Știu că-l voi antrena pe fiul lui Trică, dar cine merită joacă. El știe”, a mai afirmat Ivaylo Petev.

Negocieri cu Petev încă din vară

Patronul Mihai Rotaru a dezvăluit faptul că negocierile cu Ivaylo Petev au început încă din vară, atunci când s-au cunoscut și a precizat că acesta va activa ca manager în cadrul clubului, nu va fi doar antrenor.

”Dinamo nu-i la pământ. Aseară merita să câștige cu UTA. Trebuie să fim uniți. Mi-am dorit mereu un manager la Craiova. Asta am încercat mereu. Sunt milioane de antrenori, dar nu-i suficient pentru mine. Am nevoie de un manager care să coordoneze întregul club.

Negocierile cu Ivaylo au început la Bansko, în vară. Atunci ne-am cunoscut, mi s-a părut un antrenor foarte motivat. După ce s-a despărțit de Ludogoreț mi-a cerut două săptămâni, dar am reluat discuțiile mai devreme. Nu cred în modelul patron – antrenor. Cu excepția lui Gică Hagi”, a menționat Rotaru.

Prezentarea lui Ivaylo Petev la Universitatea Craiova